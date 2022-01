El patrón de la ciudad se celebra con la entrega del galardón de Ferrolán do Ano

Pese a celebrarse con las medidas restrictivas necesarias, el Jofre acogerá un año más la entrega del galardón de Ferrolán do Ano y las Medallas de Oro de la ciudad que anualmente se entregan el día del patrón de la ciudad, San Xiao. También se renueva la alianza con la ciudad amurallada, con la que Ferrol está hermanada. Por eso, una representación de la corporación lucense, encabezada por la alcaldesa Lara Méndez, participará hoy en los actos de San Xiao.



La celebración dará comienzo a la 12.15 horas –todavía podrían retirarse, si no están agotadas, las entradas en el teatro de diez a doce– y será retransmitida por el canal de Youtube del Concello.



El Ferrolán do Ano será en esta ocasión colectivo, el Campus Industrial, como primero especializado de Galicia y de España.



La acreditación fue posible por la creación de una unidad mixta de investigación UDC-Navantia y la reciente renovación de la oferta académica con seis nuevas titulaciones, la de Gestión Industrial de Moda, Gestión digital de la Información y Educación, Grado dual de Ingeniería Electrónica y los másteres de Diseño Industrial, Eficiencia energética y Videojuegos.









Reconocimientos





Las medallas de Oro que se conceden este año irán destinadas a entidades y particulares que han destacado en diferentes ámbitos.



Las individuales serán para el bailarín Jaime Pablo Díaz y, a título póstumo, para el dirigente vecinal Salustiano Gómez.



Las colectivas son para los cuidados paliativos y de Hospitalización a Domicilio (HADO) del área sanitaria de Ferrol, la Sociedad Artística Ferrolana (SAF) y la Sociedade Cultural, Deportiva y Recreativa Canido.



Muchos de los reconocimientos coinciden con la celebración de fechas clave en la trayectoria de cada uno de ellos.



Jaime Pablo Díaz es director de Nova Galega de Danza, compañía que destaca por desarrollar un estilo propio en el que se mezcla la esencia de la danza tradicional gallega con la contemporánea. Su obra “Leira” ha optado a siete premios Max recibiendo el de mejor intérprete masculino. Jaime Pablo Díaz imparte además clases de danza en diferentes centros educativos.



Salustiano Gómez fue uno de los dirigentes vecinales con una mayor trayectoria en el rural. Presidió en varias ocasiones la asociación vecinal de Valón y la agrupación de AAVV y formó parte de la Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite. Fue concejal de Ferrol entre 1991 y 1995.



En cuando a las HADO del área sanitaria, su valor se hizo todavía más importante como consecuencia de la pandemia del covid, sirviendo como respuesta del sistema de salud a la pandemia. Se valora el trabajo de su personal, que ha llevado a cabo un gran esfuerzo para la protección y mejora de la calidad de vida de los pacientes con enfermedades con una expectativa de vida limitada y también en la atención prestada a sus allegados.



Por su parte, la SAF celebra su quincuagésimo aniversario con una labor artística y cultural que ha llevado a desarrollar programas como el Salón de la Mujer en la Pintura o los premios Hernán Esquío, de poesía; Camilo José Cela, de periodismo literario; y Álvaro Paradela, de novela corta, entre otras.



Finalmente, la Sociedade Cultural, Deportiva e Recreativa Canido celebra el centenario de su fundación como referente en uno de los barrios más populosos de la ciudad.



El hermanamiento de Ferrol y Lugo se plasmará en las intervenciones de ambos regidores y en el intercambio de obsequios y la gala estará amenizada con actuaciones musicales.



Lo que no habrá un año más es el reparto del tradicional arroz con leche en el Cantón de Molíns propio de este día y suspendido de nuevo como consecuencia de la situación epidemiológica que se está viviendo.