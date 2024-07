Paro de 24 horas en Navantia Fene por la “parálisis” del convenio

El astillero de Navantia Fene finalizara a las 6.00 horas de este viernes el paro de un día entero convocado ante la ausencia de avances en la mesa de negociación del nuevo convenio colectivo, que lleva dos años constituida y que en las sesiones de esta semana en Madrid no ha permitido acercar posiciones para dejar el nuevo texto encarrilado antes de las vacaciones de verano –comienzan el próximo viernes, día 12–, como se pretendía.



La decisión de protestar con una medida más contundente que las de las últimas semanas se tomó, según aseguró la presidenta del comité de la factoría de Perlío, Ana Mercedes García, en las asambleas en las que se da cuenta del desarrollo de las conversaciones que mantiene el comité intercentros. “Vemos que esto no anda, que no hay ningún avance, y la plantilla está harta”, aseguraba este jueves la representante de los trabajadores de la compañía principal.



Con esta medida, que ha afectado a la totalidad de la actividad que se desarrolla en el astillero, incluida la eólica marina, con la excepción de los servicios de emergencias y sanitarios, los trabajadores de Navantia Fene quieren “llamar la atención de la dirección de la empresa en un momento “crucial” de las negociaciones. “Lo que no vamos a consentir es empeorar lo que ya tenemos. No estamos dispuestos a perder ninguna de las condiciones y derechos que son nuestros”, señaló.



Sigue la próxima semana



Las negociaciones se reanudarán la próxima semana. No se sabe todavía si será presencial o telemáticamente. En todo caso, la dinámica de los últimos encuentros no invita al optimismo, que en este caso sería que se acercasen posturas que, paradójicamente, se han alejado en las últimas horas. De hecho, desde el comité de empresa de Ferrol se da por supuesto que no habrá principio de acuerdo antes de las vacaciones de verano, con lo que, al menos hasta finales de agosto no habrá firma.

Vacantes en los proyectos del fondo europeo de defensa

Los proyectos del Fondo Europeo de Defensa suponen la convocatoria de 38 vacantes en los centros de San Fernando, Madrid y Ferrol. El plazo para presentar la solicitud finalizó el pasado día 27, con lo que ahora se pasará a la fase de selección. La mayor parte afectan al astillero gaditano, pero a Ferrol le corresponden tres puestos de ingeniero para las áreas de conectividad y gemelo digital.