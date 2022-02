El Parlamento vuelve a pedir al Gobierno central una solución al transporte por la A6

El Parlamento de Galicia aprobó ayer, durante la celebración de la Comisión de Enerxía e Industria, una proposición no de Ley para instar al Gobierno central a presentar una solución al transporte especial por la A6. La propuesta, presentada por el grupo popular y que contó con el apoyo unánime de la sala, señala –como ya lo hizo semanas atrás la patronal de Lugo y la ciudad naval– que las obras en el mencionado vial están ocasionando un grave perjuicio “ao porto de Ferrol, en concreto, e a Galicia, en xeral”.



De esta forma, la portavoz popular de Enerxía, Marta Novoa, señaló que los trabajos de mantenimiento del vial, que se están llevando desde el pasado mes de junio en los viaductos de Castro, en León –más concretamente entre los puntos kilométricos 428 y 432– por la aparición de grietas que ponían en grave riesgo la circulación, están afectando especialmente al transporte de componentes eólicos. Estas partes de grandes dimensiones, que se dirigen al puerto de Ferrol para su envío por mar, “non poden circular nin polo viaducto nin polo bypass, nin sequera pola noite cando non hai practicamente tráfico”, aseguró Novoa. A consecuencia de esto, afirmó la popular, parte de estos componentes se están saliendo de la península mediante el puerto de Santander “observándose un risco real de deslocalización”, dado que, como apuntó en su momento la patronal, este cambio de punto de embarque podría hacerse permanente.



“O Goberno do Estado debe dar unha solución á problemática descrita para evitar a perda dese tráfico comercial e da actividade económica e emprego vencellada á situación económica e industrial que están atravesando as comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal”, defendió la portavoz.









Pacto de Estado





Por último, Marta Novoa aprovechó la ocasión para sacar a colación nuevamente el Pacto de Estado por Ferrol, señalando que la Xunta “segue a agardar a implicación do Goberno” en el mismo.



Como respuesta, desde el grupo socialista se calificó a la hoja de ruta como “un conxunto de improvisacións”, recordándose la inminencia del corte de chapa del contrato de las F-110.