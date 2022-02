La pandemia de coronavirus se estabiliza en torno a 3.000 casos activos

La pandemia de coronavirus en Ferrol continúa una línea descendente, aunque irregular según los municipios, que deja los casos activos a punto de bajar de los 3.000 (3.013, 54 menos que en la jornada previa), a la espera de que a lo largo de la semana se consolide un descenso más rápido de los contagios (en la estadística del Sergas publicada ayer eran 225 positivos en 24 horas, en la línea del lunes pasado).



En los hospitales sube el número de pacientes ingresados, algo habitual en el fin de semana, cuando se suelen dar menos altas. Así, en total hay 37 personas ingresadas con un diagnóstico positivo en SARS-CoV-2 (dos más). De ellas, dos están en la Unidad de Cuidados Intensivos y 35 en planta (33 en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol y dos en el Juan Cardona).



El número de personas fallecidas en toda la pandemia es de 248, con 18 de ellas correspondientes a la actual ola de otoño-invierno.



En el ámbito municipal, todas las localidades siguen en un riesgo de transmisión máximo, tanto a siete días (donde se considera muy alto a partir de 250 de incidencia acumulada) como a 14. Solo Moeche y As Somozas registran menos de diez casos positivos de coronavirus en la última semana y hay concellos, destacando entre ellos As Pontes y Pontedeume, en las que la situación es peor que hace una semana y continúa en una tendencia ascendente de positivos. De hecho, con A Capela (que, por la poca población, puede tener incidencias muy altas con pocos casos), son los territorios donde se registra una mayor circulación.



Así las cosas, la ludoteca de la plaza de España continúa realizando test de antígenos de forma gratuita y sin cita previa, en horario de tarde, y prosigue también la vacunación en FIMO. Mañana está previsto que se termine con las dosis de refuerzo por edad y el resto de la semana se dedicará a recuperar personas que no pudieron acudir en su cita.