Ortigueira cantará y bailará un año más al ritmo del “Son Cervexeiro”

La historia del “Son Cervexeiro” comienza hace seis años, cuando la Escola de Gaitas de Ortigueira decidía hacer una fiesta con el fin de sufragar los gastos para el viaje de la formación a Nueva York. Tan buena respuesta tuvo la cita, que la entidad fundadora del Festival Internacional del Mundo Celta decidió incorporarla a su agenda de eventos anuales.



Este sábado regresa a escena y lo hace con una novedad: la presencia de los cantos de taberna. Doce grupos pasearán así sus repertorios populares desde las cinco de la tarde por los diferentes establecimientos que colaboran en el programa. No Cómbaro, Os do 21, A Rebolaxe, Os Silbarda, Fol do Raxal, Os Cantaberneiros, Cantareiros do Naval, Os Habelasailas, MPG, Jóvenes Acordeonistas, Tocandeiros y Espera que Vou Mexar integran la lista de los grupos “taberneiros”.



A partir de las 19.30 horas será el turno, bajo las carpas instaladas en la explanada de la Alameda, para la gran “foliada” con las actuaciones de once grupos de música tradicional, como la Banda de Gaitas de Ladrido, Canavella, Troula do Ortegal, Nubria, As Ferriñas, Charanga Alxibeira, Os Carecos, Banda das Crechas (que ofrecerán un concierto), as Arrancaxestas de Ribadelouro, Cantareiras Alxibeira, Brixta y Fogheteiros de Santa Columba. La jornada vespertina incluirá además una cena a base de paella, según se informó.



Pero la actividad comenzará antes, a partir de las 12.00 horas, con una sesión vermú con el grupo Cantareira EG y el concierto de Faíscas da Pontraga.



Para las 14.30 horas está previsto un “xantar popular” a base de callos, preparado por el colectivo Entre Fogones, que elaborarán entre 450 y 500 raciones. No habrá inscripciones ni reservas previas. “O pasado ano houbo moitísima afluencia de público, polo que este ampliamos todo, escenario, carpa...”, comenta el presidente de la Escola de Gaitas Ortegana, Bruno Lozano. La organización ha habilitado también, como ya hacen el festival del Mundo Celta, camas en el pabellón para los integrantes de los grupos que deseen quedarse a dormir en la villa. Y es que la jornada se presenta muy animada.