Las Orquestas Infantiles de la Sinfónica de Galicia actúan por primera vez en la ciudad

Un grupo de jóvenes músicos de la comarca, que todos los sábados se desplazan hasta A Coruña para ensayar con sus compañeros de la Orquesta Infantil de la Sinfónica de Galicia, están de celebración por el Concierto de Primavera de este sábado. Se trata de la primera vez que esta agrupación actuará en la ciudad y lo hará acompañada de los Coros Infantil y Joven, sumando más de 100 participantes sobre el escenario del Auditorio de Ferrol, a las 19.00, con entrada libre.



“Es la primera vez en quince años de existencia que vamos a tocar en Ferrol”, toda una trayectoria en la que siempre se han integrado numerosos músicos ferrolanos, tal y como señala Jorge Montes, director de la formación Arcos, una de las dos que integran la Orquesta Infantil. Aunque tanto los coros como la orquesta pertenecen a SonFuturo, el programa educativo de la Sinfónica, estos suelen trabajar de manera independiente, por lo que esta actuación constituye, en menor medida, otro hito: es la tercera vez en la historia que realizan un proyecto en conjunto.



El esfuerzo vale la pena, tal y como valora Montes, porque “hacer música juntos siempre es enriquecedor”, especialmente cuando tiene lugar en el gran escenario municipal, “que es un auditorio que tiene una acústica excepcional”, destaca. Para algunos de los participantes la emoción se multiplica, ya que “este año tenemos en las dos orquestas muchos integrantes que están ilusionadísimos de tocar en casa”, continúa el director, que explica el interés que tiene para los protagonistas mostrar todo el trabajo que realizan semanalmente en los ensayos, con la posibilidad de que asista su entorno más cercano.



En estas sesiones participan niños y niñas de toda Galicia e “incluso de fuera, tenemos algún miembro de Ponferrada que viene todos los sábados”, siempre dentro del calendario lectivo, apunta Jorge Montes, quien expresa el agradecimiento por la cesión de instalaciones que realiza el Conservatorio Superior de Música de A Coruña para llevar a cabo las prácticas.



“Para mí, a nivel personal, también es un concierto muy especial porque he trabajado como profesor en el conservatorio durante once años”, continúa el profesional que, aunque no es ferrolano, se siente conectado “con la ciudad, con su gente y con la cultura musical”. Con todos estos ingredientes, el concierto del sábado promete todavía más, particularmente teniendo en cuenta la singularidad de la edad de los artistas. Según relata Jorge Montes, “siempre que participan niños o gente joven haciendo música, suelen darse conciertos o manifestaciones artísticas muy honestas”, resaltando la calidad con la que se podrá sorprender el público.



En cuanto a la distancia que existe entre trabajar con un grupo de estas características frente a otro que esté integrado por adultos, el director señala que hay menos diferencias de las que cabría pensar. En sus jornadas, en primer lugar cambia la forma dirigirse a los músicos, a pesar de que “su capacidad de entendimiento musical es, en muchos casos, muy elevada”, detalla Jorge Montes, aclarando que “a la hora de trabajar, sí que se hace mucho hincapié en cómo hacer las cosas y en ofrecer recursos técnicos para poder tocar”. A pesar de ser consciente de las limitaciones técnicas, ya que los pequeños están en proceso de aprendizaje, el resultado de los conciertos demuestra que “alcanzan unas cotas artísticas sorprendentemente altas”.



“La Orquesta Sinfónica de Galicia tiene un compromiso pedagógico y social muy importante, que va más allá de la orquesta principal”, explica el director de Arcos. La responsabilidad recae en el programa SonFuturo que, aparte de las dos agrupaciones infantiles, engloba a la Orquesta Joven, el Coro Infantil y el Coro Joven de la OSG. Para entrar a formar parte de cualquiera de las dos orquestas infantiles se convocan unas pruebas anuales, que consisten en la interpretación de dos obras, para las que siempre reciben decenas de solicitudes. Los integrantes del grupo Pizzicatos, dirigido por Enrique Iglesias, para músicos de entre 6 y 11 o 12 años; y Arcos, a partir de esta edad y como máximo hasta los 15, suman alrededor de 80 componentes.



Entre ellos se encuentran diversos habitantes de la comarca de Ferrol, que no se limitan a su labor de intérpretes al haber dado un paso al frente y llegar a influir en la propia agenda de la Orquesta Sinfónica. “Fuimos al Ayuntamiento a pedirlo, también con Luis que hoy no puede estar aquí por estar de excursión, porque nos hacía mucha ilusión que viniera la orquesta a tocar aquí, donde está nuestra familia, nuestros amigos...”, relata la violinista ferrolana Carmen Ramírez (14 años), que como el resto de sus compañeros de la zona, se formó en el CMUS Xan Viaño.



Compartiendo instrumento, en la orquesta Arcos también actúa Tomás González (16 años), de Narón, que entró en la formación después de que le animase su profesor del conservatorio, que precisamente es a día de hoy su director, Jorge Montes, del que valora que “transmita confianza”. Por su parte, el violonchelista David Nistal (12 años), de Mugardos, siguió los consejos de su entorno, que le motivaron a apuntarse a las pruebas aprovechando el impulso de presentarse a las del grado profesional “y también porque quería hacer más amigos, tanto de otras partes de Galicia como de Ferrol”.



Este artista, que se distingue por disfrutar de la introspección que aporta la música más que del escenario, se encuentra en la misma situación que la violista Icía Olivares (12 años), de Ferrol. Ambos están en la edad máxima para pertenecer a la orquesta Pizzicatos, por lo que la próxima prueba de la OSG a la que se sometan será decisiva para su incorporación al grupo Arcos.



“En un minuto parece que te ha pasado un año”, expresa la violista sobre ese primer examen que realizó con muchos nervios ante un jurado desconocido, entre los que figuraban los directores de las orquestas infantiles, Jorge Montes y Enrique Iglesias. No obstante, todos coinciden en que las evaluaciones posteriores son más relajadas porque año a año se va cogiendo confianza con las personas encargadas de tomar la decisión final.



Uno de los escenarios que más frecuenta la Orquesta Infantil de la Sinfónica de Galicia, tal y como indica el violinista Tomás González, es el auditorio municipal de Vimianzo, donde todavía recuerda su primera exhibición. No obstante, también actuaron en el teatro Colón, uno de los más memorables tanto por grandilocuencia como por acústica, según concreta Icía Olivares. Aún así, algunos intérpretes como Carmen Ramírez se quedan con otros espacios más humildes como el que ofrecieron en la tierra de David Nistal, en el Casino Mugardés, el año pasado.

Concierto

Tras haber sido invitados por el Concello a raíz de la petición escrita que entregaron los protagonistas en mano, la actuación del sábado en el Auditorio de Ferrol ya es una realidad y durará aproximadamente una hora. El concierto empezará con la orquesta Pizzicato y el Coro Infantil, mientras que en la segunda parte subirán al escenario la orquesta Arcos y el Coro Joven. Tal como explican los propios músicos, no todas las obras se interpretan en conjunto habiendo constatado así el reto que supone tocar por primera vez con voces sin amplificación.



Entre el repertorio que se lleva a cabo con instrumentos y voces simultáneamente, los protagonistas resaltan, por cuestión de gustos personales, “Ave Verum”, de W. A. Mozart (recomendación de Tomás González); “Hey Jude”, de John Lennon y Paul McCartney (David Nistal); “Anima Christi”, de Marco Frisina (Icía Olivares); y Pavana, de G. Faure (Carmen Ramírez). Además de estas propuestas concretas, el público también podrá disfrutar de más de una quincena de creaciones, como las firmadas por compositores universales como los que prevalecen en el cartel: Vivaldi, Händel, Frisina y Bruckner.