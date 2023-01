Las ordenanzas, esas normas que regulan y controlan nuestro quehacer diario

No conocer una ley no exime de su cumplimiento. Así pues, el hecho de que un ciudadano no conozca la existencia de las ordenanzas no le exime de respetarlas. Estas disposiciones municipales son el medio a través del cual las administraciones locales hacen valer una serie de normas que regulan la actividad municipal diaria.



El artículo 4 de la Ley de Bases de Régimen Local reconoce a los municipios, en su calidad de administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, la potestad reglamentaria, que le habilita para dictar normas jurídicas, subordinadas, en todo caso, a las disposiciones legales en vigor.



De áreas como el urbanismo o la seguridad del tráfico abundan las normas publicadas por las corporaciones para regular estas cuestiones más relacionadas con la seguridad de los vecinos.



Si hacemos repaso de estas disposiciones, que se aprueban de forma regular durante el mandato político, bien a través de una modificación puntual o por la inclusión de una nueva ordenanza. En Neda, por ejemplo, en marzo del pasado año se acordó modificar la ordenanza reguladora del IBI para incorporar una bonificación del 50% de este impuesto para aquellos inmuebles que hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o fotovoltaico de la energía solar para autoconsumo. Asimismo, se aprobó también la gratuidad de la escuela infantil local, lo que obligó a derogar la ordenanza reguladora del servicio. Por otra parte, en Fene, en sesión plenaria se aprobaron también sendas mociones del PSOE local sobre regulación de la velocidad en entornos escolares, así como la delimitación de los denominados “Camiños escolares seguros”, y la necesidad de reservar un espacio de estacionamiento por tiempo limitado delante de las farmacias locales destinado a la población de más edad o con problemas de movilidad. Todo ello se incorpora ahora a la ordenanza reguladora del tráfico.



Así pues las ordenanzas se crean, modifican o derogan según van surgiendo nuevas necesidades. Sin ir más lejos, en Ferrol se está preparando una nueva ordenanza que regule el exceso de ruidos, proponiendo sanciones que pueden alcanzar los 300.000 euros para los casos más graves.



Narón es uno de los concellos de la zona que mayor número de disposiciones ha publicado. Asimismo, a través de su portal de transparencia permite consultar las normas jurídicas (algo comúno a todos los concellos, si bien en algunos se puede consultar con menor detalle) aprobadas por el Ayuntamiento en los diferentes ámbitos de la actividad administrativa. Por citar alguna disposición más, en 2015 se aprobó la ordenanza que regula el servicio de taxi y determina, entre otras cosas, cómo ha de ser el servicio, así como los vehículos empleados. Cuestiones como la rotulación en negocios en las vías urbanas así como la numeración de edificios también se contemplan en su listado de ordenanzas.



Transparencia



Los diferentes concellos también han incorporado a sus textos normativos lo que promulga la Ley de Transparencia, Acceso a la información y Buen Gobierno, aprobada en el año 2013. Todas las administraciones públicas, entidades del sector público, órganos constitucionales y sus equivalentes a nivel autonómico, entre otros. Así, las administraciones locales a través de sus portales de transparencia –plataformas de acceso a la información de interés para la ciudadanía– ofrecen aquella información que los vecinos solicitan con mayor frecuencia.



La ordenanza de Transparencia del consistorio naronés se aprobó en marzo de 2016 bajo mandato de Xosé Manuel Blanco y consta de 55 artículos y ocho capítulos. Esta disposición es una recomendación dada a todas las administraciones locales por parte del Comité de Ministros del Consejo Europeo de 2001 que permite a la ciudadanía participar de la labor municipal.



Se regulan los diferentes servicios municipales, los edificios de titularidad del Concello también cuentan con sus reglamentaciones, los vados, expedición de documentos, instalación de antenas y otros elementos en la vía pública, celebración de matrimonios, tenencia de animales, limpieza de fincas, terrazas para hostelería, entre muchas otras.