La oposición fuerza al gobierno a retirar del orden del día el contrato de jardines

Pleno largo y bronco a cuenta, sobre todo, del punto 14 del orden del día, en el que se llevaba el nuevo pliego del contrato de Parques y Jardines propuesto por el gobierno municipal, que finalmente se retiró del orden del día a petición de los tres gupos de la oposición.



A las diez de la mañana daba comienzo la sesión y en la misma estuvieron presentes trabajadores del servicio de Parques y Jardines, que pudieron intervenir momentos antes de abordar el punto 14, que les afectaba, sobre la aprobación del pliego del nuevo contrato. Hasta ese momento la sesión ya se había alargado más de dos horas y los primeros momentos la oposición al completo criticó la previsión de que Mato se ausentara de la sesión plenaria para tomar parte en la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a Navantia, algo que finalmente no ocurrió, pese a que el regidor se ausentó del salón hasta en cuatro ocasiones y muchos de los presentes se lo tomaron como que finalmente se iba a recibir a Robles.



Al margen de esta cuestión, en la sesión plenaria se abordaron un total de 22 puntos, siete de ellos se correspondieron con mociones (una de Ferrol en Común, 3 del BNG, 2 del PP y una del PSOE).



Volviendo al principal capítulo del orden del día, la oposición solicitó modificar el pliego y lamentó conocer los pormenores del documento horas antes de arrancar la sesión.. En la misma línea se pronunció Sindo Pena, representante de los trabajadores por parte de UGT, quien criticó que “en ningún momento se tivo en conta aos traballadores para elaborar este documento, non se nos preguntou absolutamente nada”, aseveró. Desde la sección sindical se aseguró que el convenio en cuestión no tiene en cuenta que el convenio nacional de jardinería “obliga a incorporar todo acordo laboral que estea en vigor e sexa de aplicación na empresa”, haciendo alusión al que se firmó tiempo atrás en Ferrol que contó con la mediación del Conselló Galego de Relacións Laborais, como precisó ayer el propio Sindo. Éste recordó también que en el pliego en cuestión no se favorece la contratación de personal con diversidad funcional ni tampoco a mujeres y precisó que no existe ninguna en plantilla. “Se xa non temos servicios para facer as nosas necesidades nós, calquera sabe como sería a cousa se hai que dividir os aseos por razón de sexo”, esgrimió el delegado sindical, en relación con la precariedad de las instalaciones que usan habitualmente para cambiarse, donde ya disponen de agua caliente tras meses solicitándola.

Retraso en el proceso



Cabe precisar que una nueva modificación del pliego del contrato de Parques y Jardines, como desean los grupos de la oposición, obligará a acometer nuevos estudios de costes, informes de servicio, informes jurídicos, de fiscalización, etc., lo que, inevitablemente, supondrá que el ansiado contrato siga demorándose. Pena aseguró que pese a las mejoras mínimas aun trabajan “en condiciones inhumanas” y lamentó también el estado general que presentan los jardines de Ferrol, en comparación con otros municipios con menos habitantes como A Capela o Narón. Asimismo, afeó que el pliego se lo hubieran pasado la oposición 24 horas antes del pleno, “pouco tempo para analizar polo miúdo as 342 páxinas do documento”. Por otra parte, pidió explicaciones por el motivo por el cual en el texto se hubiera omitido una serie de materiales y equipamiento necesario para acometer los trabajos. “Ou pensan que os xardíns se coidan a base de fouciña ou cando fixeron o corta e pega esquecéronse de engadir a maquinaria e ferramenta necesaria para facer os traballo diario ”, subrayó.

San Francisco



Otro de los puntos del orden del día que suscitó gran interés fue la moción del PP que instaba al Concello a paralizar las obras en San Francisco, mientras no se ofreciese alternativa de estacionamiento al vecindario. De hecho, vecinos del barrio asistieron a la sesión plenaria, si bien no se quedaron hasta al término de la misma debido a que la moción se debatió pasadas las cinco de la tarde. Finalmente, la propuesta fue rechazada por gobierno y oposición. El propio Julián Reina afeó al PP que voten de un modo cuando gobiernan y de otro cuando están en la oposición, mientras el BNG les recordó que ellos mismos recortaron en su día más de 90 plazas de estacionamiento en Ferrol Vello. Iván Rivas también precisó que dotar de más plazas implica más tráfico y con ello menor calidad urbana.