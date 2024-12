Ochenta plazas y un día para anotarse: ¿quién quiere ser paje para recibir a los Reyes en Ferrol?

El Concello de Ferrol abrirá este jueves 19 un único día de inscripción para que se cubran las 80 plazas infantiles que se contemplan en la cabalgata de Reyes Magos de 2025.

Así, explican que las personas interesadas en participar tendrán que cubrir una hoja de inscripción disponible en este enlace en la web municipal y en el Registro, formalizando su entrega de 9.00 a 14.00 horas a través de la plataforma online o presencialmente. Se cubrirán las vacantes por orden de llegada de las solicitudes.

De las plazas ofertadas, ocho serán para niños y niñas con diversidad funcional o movilidad reducida. En todo caso, no se podrán inscribir menores de 6 años ni mayores de 12, siendo distribuidos los que consigan su hueco en las diferentes carrozas y yendo acompañados por dos monitores.

Además, las familias tendrán que encargarse de la caracterización y vestuario de cada paje, teniendo que ser acorde a la carroza que le toque. En todo caso, recuerda el Concello, la empresa que se encarga de la cabalgata se lo comunicará previamente.

"Terán preferencia aqueles empadroados no Concello de Ferrol pero, no caso de non cubrirse con residentes do municipio, seleccionaranse entre as inscricións de non residentes en Ferrol cos mesmos criterios de número de rexistro e hora de presentación ata completar as prazas", añade el Consistorio.