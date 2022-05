Las obras de urbanización de Ciudad Jardín estarán concluidas este verano

Los vecinos de la urbanización Ciudad Jardín podrán poner fin este verano a una década de espera para ver acondicionada la zona, que quedó sin concluir cuando se llevaron a cabo estas edificaciones, por problemas con la empresa constructora.



Ayer, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y el concejal de Urbanismo, Julián Reina, se desplazaron a O Vinculeiro para ver de primera mano el desarrollo de unas obras que discurren a buen ritmo y que dieron comienzo a principios de este año.



Las obras en marcha pretenden paliar las deficiencias que presenta esta urbanización, tanto en lo referente a los viales, a las zonas verdes, a los servicios o a la señalización.



Así, tras recorrer la zona acompañados de los responsables de la obra, el alcalde anunció que este mismo verano “o Concello terá rematado a urbanización pola que os veciños levan esperando máis dunha década”.



La importancia de los trabajos está relacionada con la calidad de vida de los residentes en los chalés, por lo que Mato no dudó en señalar que lo más importante “é que con estas obras que estamos a rematar as familias van conseguir por fin licenza de primeira ocupación despois de tantos anos”.



Los trabajos han supuesto una inversión de 695.207,56 euros y una vez que se solucionaron los problemas para poder iniciarlos, incluidos los judiciales que llevaron también a la ejecución del aval de la empresa que entró en su momento en concurso de acreedores, se han desarrollado de forma ágil por lo que, explicó el regidor local, “o remate da urbanización de Cidade Xardín vai permitir que a urbanización se inclúa nos servizos municipais, como os de limpeza de zonas verdes ou o de recollida de lixo, entre outros”.



Todo esto permitirá recuperar a los residentes una tranquilidad de la que carecían al estar incluso sin la licencia de ocupación. Por eso, Mato se mostró muy satisfecho con esta intervención, que quedará lista para verano.



Entre los trabajos que se han llevado a cabo y que se están ejecutando se encuentra la colocación de nuevas baldosas en las calles, la renovación de la red de sanenamiento, la conexión de la red de agua potable a la arteria que pasa por la F-13, la unificación de la red de alumbrado de la zona verde, donde ya se delimitaron los cambios, la apertura de un paso peatonal que comunica con la carretera de Santa Icía, etc.



Para completar la actuación se procederá en breve al pintado y acondicionamiento de la pista deportiva, tras haber concluido el hormigonado, además de aglomerarse los viales.