La obra de As Pías, carta de presentación ferrolana del PSOE para los comicios europeos

Las obras de transformación de As Pías y su conversión en un bulevar es la actuación estrella del ejecutivo central en Ferrol en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con cargo a los fondos Next Generation. Su desarrollo fue constatado de primera mano por el secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el candidato socialista al Parlamento Europeo Nicolás González Casares, que celebraron un acto de campaña en la ciudad naval.

Besteiro destacó que se trata de un proyecto “que o Goberno socialista de España pelexou en Europa coa oposición do Partido Popular”. al tiempo que recordó que los trabajos se traducirán en la “maior transformación urbana de Ferrol en décadas, unha obra que se executa grazas aos fondos europeos e ás políticas socialistas”.



En este sentido, recordó que la avenida de As Pías partía la ciudad y tras esta intervención “transfórmase nun bulevar que unirá barrios e persoas. Onde antes había un muro, agora vai haber un gran espazo de relación e convivencia”.



El secretario xeral de los socialistas echó la vista atrás para recordar que el proyecto nació en el mandato del socialista Vicente Irisarri, con Rodríguez Zapatero en el Ejecutivo central, confrontando este “éxito” con otros momentos en los que “durante a etapa do PP na cidade e en Madrid, desapareceu porque o Executivo de Rajoy non o considerou prioritario”. Tuvo que ser, dijo, nuevamente con Pedro Sánchez Ángel Mato “. cando o proxecto transformouse nunha realidade”.



El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, habló de un momento crucial con las elecciones europeas “para frenar el riesgo de la extrema derecha que “defiende la violencia verbal, que siempre es un preámbulo de la violencia física, como estamos viendo”.

Pidió el voto para el PSOE con el fin de conseguir “más eurodeputados como Nico, que trabaja por Galicia en esa Europa solidaria en la que tanto creemos los socialistas”.



Por su parte, el candidato al Parlamento Europeo, Nicolás González Casares, insistió en que con la intervención de Feijóo se demostró que “o único voto que serve para parar á dereita e á ultradereita é o voto socialista fronte a un PP empeñado en falar de cousas que non son Europa”.