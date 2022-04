Objetivo: Fiesta de Interés Turístico

La celebración de Os Maios de Canido regresa con el programa más amplio hasta la fecha. El motivo, como explica el presidente de la AVV Canido, Roberto Taboada, es que el día de Santa Cruz, cuando se conmemora la festividad, cae entre semana. “Así optamos para plantexar os actos entre dous fins de semana, para evitar deste xeito que os eventos máis populares como o Toldo da Tafona e o Xantar Popular cadren no mesmo día e se xunte moita xente”, explicó Taboada.



Asegura que Os Maios de Canido son el mejor ejemplo de “facer barrio”, en tanto que cada entidad del lugar aporta algo al desarrollo de la fiesta, “dende a súa parcela, todos poñen o seu gran de area, por iso temos un programa tan diverso, porque atende as diferentes dimensións do lugar, facendo cada quen a súa achega, unha serie de aportacións cosidas nun programa comunitario”, sostiene Taboada.



El pasado jueves se reunieron parte de los miembros de la Intrabarrial, que integra a los diferentes negocios y entidades del barrio, para conocer las necesidades, tanto humanas como técnicas, que requiere cada una de las propuestas que se sucederán en los próximos días.









Colaboración





El presidente de la Asociación de Vecinos de Canido agradece la colaboración del Ayuntamiento ferrolano con el desarrollo de esta fiesta, aportando una partida económica y facilitando también medios técnicos. No obstante, Taboada considera que tratándose como se trata de una celebración de carácter muy singular que lleva más de una década celebrándose, esta requiere “dun maior esforzo” por parte de la administración municipal. En este sentido Taboada sostiene que lo ideal sería poder contar “cunha subvención nominativa para estas festas”.



Asimismo, otra de las pretensiones de la entidad vecinal y la Intrabarrial es que la celebración de Os Maios de Canido sea considerada de Interese Turístico de Galicia. “Pensamos que o Concello debería aproveitar o libro de Ánxela Loureiro `Maios en Canido e Canidos en Maios´ –se presenta el miércoles– para obter a documentación necesaria para presentar a candidatura”, manifestó Taboada, quien sostiene que el Ayuntamiento de la ciudad ya conoce el interés del barrio y que se ha mostrado receptivo a sus propuestas, “pero xa é hora de dar un paso máis e pasar aos feitos”, afirma Taboada