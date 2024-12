Nuevo impulso en el desarrollo de tres de los grandes proyectos de la ciudad

Uno de los principales pilares del actual mandato de José Manuel Rey son los cuatro grandes proyectos “de transformación” de la urbe naval: la Cidade do Deporte, la urbanización del Sánchez Aguilera, “Abrir Ferrol ao Mar” y el saneamiento de la zona rural. Así, los tres primeros recibieron ayer un importante impulso en su desarrollo con la aprobación por parte de la Xunta de Goberno Local (XGL) de sus respectivos nuevos hitos.



En el caso del acuartelamiento, el regidor anunció, tras el encuentro municipal, la adjudicación de la redacción del proyecto para el Plan Especial de Reforma Interior (PERI-2-R). La empresa responsable de la elaboración del documento será el estudio de arquitectura Monteoliva, que presentó una oferta por valor de 240.185 euros sobre un presupuesto de 273.206, ambos con impuestos incluidos. “Trátase dun novo hito nesta cidade”, señaló el regidor, insistiendo en la importancia de que “todos os temas que comprometimos no noso proxecto de cidade pasen das palabras ós feitos”.



En este sentido, Rey Varela detalló que la propuesta de la compañía parte del modelo de “súper manzana” y busca servir como punto de unión de los barrios colindantes. A nivel técnico, el alcalde explicó que el anteproyecto plantea la utilización de “pavimentos drenantes” para aliviar los caudales de escorrentía de las aguas pluviales en el entorno, además de incorporar “gran cantidade de vexetación” para así crear “un pulmón verde” en pleno centro de la ciudad. Asimismo, se propone el uso de adoquín prefabricado de hormigón poroso y césped armado de cara a facilitar la infiltración del firme y evitar la saturación de la red municipal.

Comparecencia del alcalde tras la última XGL | E.C.



Otro de los puntos destacados de la propuesta fue “a posta en valor da muralla histórica do baluarte, que agora está totalmente degradada”, apuntó Rey Varela, de modo que, de localizarse restos arqueológicos, serían integrados en la urbanización del espacio. De igual modo, se plantea un tratamiento “unitario” para las plazas L2 y L3, de forma que puedan acoger “pequenos eventos”, como conciertos, exposiciones, mercados, etcéctera.



A nivel estético, como ya se señaló en su momento, se seguirá el modelo empleado en la humanización de Catabois, impulsando la movilidad alternativa, con sendas peatonales y ciclistas.

Aparcamientos disuasorios



En cuanto a “Abrir Ferrol ao Mar”, la XGL aprobó en su reunión de ayer la solicitud de cesión gratuita de tres parcelas al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en los barrios de Esteiro y Caranza para el desarrollo de aparcamientos disuasorios. Como explicó el alcalde, este traspaso se enmarca en el convenio firmado por el Concello con la Axencia Galega de Infraestruturas en diciembre del pasado 2023.



Estos espacios de estacionamiento buscan, de este modo, ofrecer una solución a la potencial eliminación de plazas en el contorno de la avenida Mac-Mahón con la humanización de la misma. Así, la parcela de mayor tamaño, de 7.167 metros cuadrados, se corresponde al terreno contiguo al Cuartel de Dolores, en la mencionada vía, conocido como el 1008. Las otras dos, de 1.376 y 1.129 metros cuadrados, se encuentran en la calle Fonte da Greza, en el barrio de Caranza –concretamente frente al tanque de tormentas próximo al Auditorio municipal–. Estas dos últimas, en conjunto, permitirán la creación de un centenar de plazas de aparcamiento gratuitas.



De este modo, José Manuel Rey afirmó que estos párkings contribuirán “á redución do tráfico no centro urbano, o fomento do uso do transporte público e ao aforro enerxético”. “Con este novo paso, a rexeneración urbanística da cidade segue dando pasos firmes, tal e como nos comprometimos cos veciños”, sentenció.

Autoridad Portuaria



El último acuerdo relativo a los grandes proyectos fue otra cesión de terrenos, en este caso por parte de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao para la ejecución de la Cidade do Deporte. “A maior parte das zonas donde se vai a actuar” pertenecen al Puerto, explicó el regidor, apuntando que las mismas ya se encuentran en fase de desafección y que, en total, suman una superficie de 203.235 metros cuadrados.



En el entorno de A Malata, el área referida incluye los campos de fútbol 7 y el estadio; las zonas de adiestramiento y cancha de kayak-polo; el pabellón polideportivo y su aparcamiento; las pistas de atletismo y las instalaciones para la práctica del rugby, el tenis y el pádel, así como todos los espacios verdes anexos. En A Cabana, por otro lado, los terrenos afectados serán el parque infantil, la iglesia de San Antón, el local social de la AVV y el paseo marítimo. Por último, también se contemplan zonas de la carretera Alta del Puerto.



Con estos tres hitos, afirmó el alcalde, se abre la posibilidad de dar comienzo a la ejecución de los tres proyectos a lo largo del próximo 2025. En cuanto al saneamiento de la zona rural, José Manuel Rey apuntó que también se incluye en dicho horizonte temporal, pero que su tramitación depende de la Xunta.