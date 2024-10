La nueva “consigna” que ilustra camisetas y un vídeo viral para gritar que “perder ya no es lo normal” en Ferrol

En la portada de Diario de Ferrol del 28 de mayo de 2023, con las letras de la cabecera en verde, se podía leer un “aquí perder ya no es lo normal” a cinco columnas, bajo la fotografía de unos exultantes futbolistas del Racing que habían ascendido a Segunda División el día anterior.



La famosa canción de Los Limones nos legó un verso cosido al vivir “al lado del mar” con el que hace tiempo que muchos no están de acuerdo. Son, precisamente, las generaciones más jóvenes, las que han relanzado este himno “oficioso” ferrolano despojándolo del contexto en el que se escribió —1992, con la reconversión naval sangrando a las comarcas—, de los complejos y los prejuicios, entonándolo ahora como conjuro de resistencia.



En esta corriente positivista, Raúl Lomba —al frente de la marca Waves (Real, 128)— tuvo la idea de plasmar esta “reapropiación” en una línea de camisetas y sudaderas que, en letras grandes y parafraseando el estribillo de esa misma canción, nos dicen que “donde se acaba el mar, perder ya no es lo normal”.

Cambio de mentalidad



“La gente cree que esto tiene que ver solo con los resultados del Racing; pero, para mí, es un cambio de mentalidad que está habiendo en la ciudad y que va mucho más allá del deporte”, explica Lomba, enumerando que “cada vez se abren más negocios, hay más vida, la gente está más orgullosa”. Incide además en que, volviendo a citar a Los Limones, “hay gente que juró no volver jamás y ahora vuelve porque se dio cuenta de que se equivocaba y Ferrol es perfecta para vivir”.



Esta idea es la que quiso plasmar en la camiseta —ahora también hay versión sudadera— que vende a 24,90 euros en su tienda. No obstante, desde que la creó hace unos dos meses, rondaba por su cabeza contar con una promoción especial, a la altura de una prenda que, como él mismo destaca, “se la he visto puesta a muchísima gente de todo tipo, ideologías y condición, que es lo que más me gusta”.

Más de 150.000



Así, lanzó un llamamiento por redes para buscar a cinco personas voluntarias que participasen en un vídeo, donde entremezcla imágenes de dron también grabadas por él en escenarios como la playa de San Xurxo —su lugar fetiche—, San Felipe, Penencia, el Arsenal, O Vilar, Ponzos, el Dique de la Campana, Santa Comba y A Cova, en cabo Prior. Lomba se ha encargado de todo, incluida la voz a pesar de la “vergüenza”, y ya acumula más de 150.000 reproducciones en las redes.