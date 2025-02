"No podemos esperar un año cobrando cero euros": el llamamiento desesperado de la hija del mariscador de Ferrol en huelga de hambre

Andrea Ríos, la hija del mariscador de Ferrol que lleva en huelga de hambre desde el pasado domingo 2 de febrero, ha publicado un vídeo en sus redes sociales que solamente en TikTok ha superado ya las 179.000 reproducciones, con más de 700 comentarios solidarizándose con la situación de su padre.

La joven explica muy claramente la situación de indefensión en la que se encuentra su progenitor, trasladando primeramente que su diagnóstico explicita que tiene los tendones del brazo muy deteriorados, una rotura en el labrum del hombro y una artrosis severa que le impide una normal realización de su trabajo.

"Tiene 35 años cotizados, trabaja desde muy joven en el mar, que es un empleo físicamente durísimo, y esta es la única vez que ha causado baja", apunta Andrea, explicando que a esta situación llegó José Ángel "después de muchos diagnósticos médicos, muchas veces contradictorios, diciendo que se le iba a operar cuando al final no se le operó y dándole sesiones de fisioterapia que sirvieron de poco o nada".

Un trabajo adaptado

Asegura la joven que su padre no se negó a nada porque "él lo que quería era mejorar y continuar trabajando", pero al final le dijeron que le iban a dar una incapacidad parcial. "Esto es lo importante, que no quiere una total", destaca, ahondando en que José Ángel podía hasta ahora acceder a puestos de trabajo adaptados para su diversidad funcional y ver complementado su salario con una pequeña pensión.

"Él tenía un empleo en el que llevaba un par de meses en una empresa para personas con problemas de movilidad. Podía continuar trabajando, que es una persona muy joven porque tiene 54 años y es muy activo, así que lo que quiere es continuar trabajando con su empleo adaptado", denuncia Andrea.

Asegura que se enteraron de que le retiraron la incapacidad porque "de repente, no cobró ese mes" y fue cuatro días después cuando les llegó la notificación "de que se le había retirado alegando una gran mejoría" que, precisa, "no existe ni la ha comprobado ningún médico, ya que desde que le dieron el alta hace medio año no recibía la visita de ningún médico".

"Como podéis imaginar, de un día para otro te quitan una incapacidad, esto genera que pierdas tu trabajo, y ya no cobras ni tu pensión ni tu sueldo", reflexiona, añadiendo que "ves que, de un día para otro y sin previo aviso, cobras cero al final de mes sin ninguna solución". Además, Andrea puntualiza que "para volver a trabajar en el mar tienes que pasar un control médico que, en el estado de mi padre, no lo pasas; así que tampoco puede continuar con su empleo".

Traslada que su padre, con un porcentaje de discapacidad de un 27%, se queda a 6 puntos de llegar al 33% que se requiere. "Hemos recurrido esa anulación de la incapacidad y ahora lo que nos queda es esperar al juicio. El problema es que no podemos esperar más de un año en el que mi padre recibe cero euros y no puede trabajar en un empleo adaptado", lamenta la joven, concluyendo que, aunque la sentencia sea favorable y tenga carácter retroactivo para la devolución de la prestación económica, "lo necesitamos ahora porque ¿cómo pagamos la hipoteca?", se pregunta.