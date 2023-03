Néstor Rego reivindica inversiones ferroviarias en Ferrol y un servicio de cercanías

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, participó este viernes en un acto del partido en el Antiguo Hospicio centrado en la reivindicación de un servicio ferroviario moderno que supere el aislamiento de Ferrol. Intervino también el candidato a la Alcadía, Iván Rivas, y tomaron la palabra miembros de la Plataforma por un Transporte Digno, Mercedes Alonso y Beatriz Garabana, que relataron los problemas con el servicios de autobús y las carencias en cuanto al tren.



El BNG reclama inversiones en la conexión con A Coruña –reducción del tiempo de trayecto y más frecuencias– y también en la línea de ancho métrico Ferrol-Ribadeo y la implantación en Galicia de un servicio de cercanías.

Rivas subrayó que se trata de una cuestión de voluntad política más que de un problema económico, puesto que ADIF hace inversiones millonarias en la alta velocidad y han existido consignaciones económicas para obras que no se han llegado a realizar. Demanda la transferencia de los servicios ferroviarios de proximidad y la ejecución de inversiones que permitan reducir los tiempos de viaje a menos de una hora mediante la doble vía, la electrificación y el by-pass en Betanzos. "Precisamos dun goberno local que se preocupe por rachar co illamento ao que os gobernos do Estado nos ten sometido", apuntó.

Néstor Rego reivindicó el trabajo del BNG en el Congreso en este ámbito. "Levamos décadas traballando para conseguir que o ferrocarril se converta no medio de transporte de referencia para o conxunto da cidadanía da Galiza porque é o medio do futuro: eficaz, eficiente e sustentábel", comentó. Sobre Ferrol, recordó que ha presentado incluso enmiendas para incrementar las partidas destinadas al servicio ferroviario en Galicia "mais nunca contaron co apoio dos partidos do Goberno".