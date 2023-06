Nervión ensamblará para Navantia las “jackets” de Dieppe Le Tréport

El naval ferrolano continúa generando sinergias y, con ello, reforzando el tejido económico del área. Ayer mismo, el Grupo Amper, empresa matriz de Nervión, anunció la firma de un acuerdo con Seanergies, la nueva marca de Navantia centrada en las energías renovables, para la construcción de componentes y ensamblajes de las “jackets” que el grupo naval, junto a su aliado Windar, fabricará para el parque francés Dieppe Le Tréport.



Según comunicó la empresa, este encargo supondrá incrementar la cartera de Nervión Naval Offshore hasta los 140 millones de euros. Así, los trabajos, que emplearán a más de un millar de personas –la compañía anticipó futuras contrataciones–, se realizarán en las instalaciones de Navantia Fene. No obstante, no se especifica si parte de su actividad se realizará en sus nuevas instalaciones de As Somozas, que entrarán en funcionamiento durante la segunda mitad del año.



De un modo más específico, el contrato se ejecutará entre el presente ejercicio y 2025 y, además del ensamblaje de las mencionadas estructuras, también contempla el prefabricado de componentes como nudos o acero secundario.



Al respecto de este contrato, el consejero delegado del Grupo Amper, Enrique López, incidió en la importancia para la compañía de configurarse como “un actor relevante en el diseño y construcción de estructuras y subestaciones eléctricas para parques eólicos offshore”, con el objetivo de “contribuir a la creación y liderazgo de un ecosistema” de referencia para este sector a nivel internacional. El encargo, de igual modo, supone para la firma un gran avance en los objetivos de su Plan Estratégico.