La Navidad comenzará a brillar en Ferrol desde este domingo

Sin esperar al puente de la Constitución, la ciudad naval se iluminará de Navidad nada más comenzar el mes de diciembre. Así, para el día 1, domingo, a las 19.30 horas, está previsto el acto festivo de encendido de las luces de Navidad en la plaza de Armas.

Ya desde las 18.00 horas, la música, a cargo del DJ El Pulpo, que repite visita, ya que estuvo presente en el acto del año pasado, amenizará la tarde dominical para, a las 19.30 horas, proceder al encendido oficial de las luces de la ciudad.

Será el equipo del Baxi Ferrol el encargado de pulsar el botón que dé luz de colores al árbol que se comenzará a instalar estos días en Armas y a las múltiples arcadas que adornan los distintos barrios.

La luz llegará así de forma inmediata al árbol lumínico de más de 20 metros de altura.

La jornada festiva contará, además, con la formación valenciana Babalu Band, con un animado repertorio musical de su espectáculo Swing for Christmas, en el que se incluyen temas tan reconocibles como Jingle Bells, White Christmas, Santa Claus está en la ciudad o los éxitos tan relacionados con estas fiestas como el All I want for Christmas is you, de Mariah Carey y el Last Christmas, de Wham!

Para comenzar a crear ambiente navideño, ya es mismo domingo está previsto que se instalen en la plaza de España las atracciones infantiles de feria, el mismo espacio en el que ubicará además un Belén luminoso.

También en la plaza de Amboage se instalarán este año las letras luminosas de Ferrol así como otras figuras como un pingüino gigante, entre otras composiciones luminosas.

En el Cantón, una carpa alojará la fábrica de Papá Noel a partir del día 13 de diciembre, para que los niños pueden entrar en el mundo de los sueños navideños.

En total habrá esta Navidad 350 arcadas, 33 árbores decorados y hasta 32 motivos con formas y luces en plazas, a las que se suman este año de nuevo las 100 arcadas y otros motivos con los que ya cuenta el Concello en propiedad.