La naturaleza como terapia: el área de psiquiatría del CHUF se apunta al “shinrin-yoku”

Los beneficios del contacto con la naturaleza en la salud tienen cada vez mayor respaldo científico. Apoyándose en estas investigaciones y en las experiencias de baños curativos de bosque nacidas en Japón en los años 80 –que reciben el nombre de “shinrin-yoku”–, un grupo de 19 usuarios y profesionales del hospital de día de psiquiatría del CHUF han empezado un proyecto de salidas al medio ambiente.



La primera de estas excursiones se realizó el viernes al parque etnográfico del río Sesín, en A Capela. Se realizarán tres más en los próximos meses. La actividad está coordinada por Nuria García Gonzalo, terapeuta ocupacional del Área y profesora de la UDC. “Implica facer unha inmersión no bosque e relacionarse con el a través dos sentidos co obxectivo de mellorar a saúde”, comenta. Este contacto con espacios verdes mejora la energía individual y la empatía, “incrementa vínculos entre os integrantes do grupo, suma unha actividad máis que lles pode aportar beneficios no seu día a día e, ademais, reforza o sistema inmunolóxico, entre outros moitos beneficios”, añade.



La técnica de los baños de bosque consiste en visitar uno de estos lugares caminando, sentándose, estirándose y observando los elementos de la naturaleza, haciendo uso de todos los sentidos. El sonido de las hojas, de los animales, la respiración profundo o la atención a los olores serían algunas de estas experiencias que contribuyen a la promoción de la salud mental y que, al mismo tiempo, son importantes en la prevención de enfermedades. También ayuda a la recuperación ante eventos estresantes o a afrontarlos con mayor fuerza.

Estudio de la UDC



Las personas participantes en este proyecto que así lo deseen podrán formar parte del “Estudo mixto sobre a influencia dos expazos verdes na saúde mental e as ocupacións co uso de ferramentas tecnolóxicas”.



Se trata de un trabajo que se realiza en colaboración con la Universidade da Coruña y con el grupo de investigación Talionis-Citic, dedicado a la tecnología aplicada a la investigación en coupación, igualdad y salud. Está coordinado, como investigado principal, por Javier Pereira, y María del Carmen Miranda se encarga de la recogida de datos.