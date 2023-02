Nachiños Fest: “El festival sigue apostando por música divertida”

Cuando faltan más de seis meses para la celebración del evento, la organización del Nachiños Fest dio a conocer las primeras confirmaciones de un cartel que seguirá la estela de los años anteriores, “apostando siempre por la diversión y dando lugar a bandas del panorama gallego”. Especialmente contentos se mostraban también ayer sus promotores por poder anunciar ya el que será el plato fuerte de la cuarta edición: el grupo Crystal Fighters.



La banda inglesa-española ofrecerá en el campo de As Cabazas de Covas, escenario del festival, su único concierto en Galicia. “La verdad es que es increíble poder ser capaces de traer un grupo de tanto nivel”, comentaba Jorge Cobelo, uno de los impulsores del encuentro, unos días antes de revelar el nombre del cabeza de cartel.



Junto a esta formación, ayer se confirmó la presencia, hasta el momento, de otras siete bandas “muy divertidas”, como Anabel Lee, Besmaya, The Rapants, Berto, Galician Army, Julia Nar y Alison Darwin. Pero no serán las únicas. Próximamente se irán dando a conocer nuevas confirmaciones, que se sumarán así a un festival que este año se traslada del mes de agosto al de septiembre para no coincidir así con las fiestas de verano de la ciudad ni tampoco con el saturado calendario de festivales de esas fechas.



El grupo Rapant llegará de la mano de uno de los patrocinadores del evento, Vibra Mahou, ya que es uno de los ganadores del concurso vinculado a la colaboración establecida entre la mencionada cervecera, la Fundación Paideia y la Escuela de Organización Industrial (EOI), con el objetivo de promover el emprendimiento entre el talento musical emergente.



“Otro de los talentos gallegos de los que podremos disfrutar en el festival es Berto”, destacan los organizadores, en un concierto fruto de la colaboración de las Residencias Artísticas Mariñán Música de la

Diputación da Coruña

“Nos hace mucha ilusión poder contar con grupos tanto internacionales como nacionales en esta edición. Estamos contando los días para volver a vernos y disfrutar juntos un año más”, añaden.



La venta de abonos, ya en marcha, está teniendo buena respuesta entre los seguidores del festival. La próxima subida de precios tendrá lugar coincidiendo con las próximas confirmaciones.