Música, solidaridad y sostenibilidad, de la mano en el tercer Nachiños Fest

Iniciaron su aventura con fuerza en 2019, al año siguiente tuvieron que cancelar la cita debido a la pandemia y en 2021 regresaron a escena aunque con las restricciones todavía vigentes por el covid. Este año, el Nachiños Fest regresa ya sin limitaciones al campo de As Cabazas de Covas para ofrecer, durante dos días –19 y 20 de agosto– un destacado cartel musical del que forman parte artistas como Sen Senra, Carolina Durante, Cariño, Baiuca, Blanco Palamera, Fresquito y Mango, Flaca, Allova, Moito!, Marigrep, We are not dj’s o la Duendeneta, entre otros que faltan por confirmar.



El festival, organizado por los ferrolanos Fernando Amador y Jorge y Alejandro Cobelo, de la firma Andar Producciones, no solo mantiene intacto el espíritu solidario y de respeto del entorno natural con el que nació, si no que este año han querido dar un paso más a través de la organización de varias actividades enfocadas en estos objetivos.



Así, ayer llevaron a cabo un mercadillo solidario de ropa de segunda mano en un local de la calle Magdalena con el fin de recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Con esta propuesta trataron también de poner sobre la mesa la importancia de reciclar dentro de su firme compromiso con la sostenibilidad, lo que les movió a realizar durante el año varias campañas de recogida de ropa –tienen también pensado llevar a cabo varias jornadas de limpieza de playas y de erradicación de especies invasoras–.



Actividades

“Una vez terminada la última edición, nos pusimos ya a trabajar en la de este año, para tratar de conseguir un cartel que creemos es bastante atractivo, y para llevar a cabo también estas otras actividades con las que queríamos transmitir valores relacionados con la sostenibilidad y la solidaridad”, comentaba ayer, en la presentación del evento, Fernando Amador.



El espacio en el que se desarrolló el mercadillo, que durante la tarde incluyó actuaciones musicales, sirvió también de escaparate para los productos de “merchandising” del Nachiños Fest de este año, como sudaderas, camisetas o bolsas. Artículos para cuyo diseño los organizadores contaron con el apoyo de tres estudiantes del Grado en Gestión Industrial de la Moda del Campus de Ferrol, que colaboraron además en la campaña de sostenibilidad del festival. Amador quiso agradecer de forma pública a todos los demás negocios e instituciones que apoyan esta tercera edición del festival, “pues sin ellos no sería posible llevarlo a cabo”, destacó.



Amador estuvo acompañado en la presentación por el concejal de Cultura de Ferrol, Antonio Golpe, y por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros. Ambos destacaron la apuesta de los organizadores por un evento que más allá de lo musical para promover valores como la solidaridad y el cuidado del medio ambiente. Apuntaron también a la cita como un reclamo más para la ciudad desde el punto de vista turístico, pues en Covas recalará mucho público de Ferrol y comarca pero también, sin duda, de otros puntos de la geografía gallega.



El joven músico Coke Couto se encargó de poner la nota musical a la presentación de ayer con su actuación en el espacio en el que por la tarde continuó el mercadillo con nuevas citas musicales.



Entradas

Las entradas del Nachiños se están vendiendo a buen ritmo, sobre todo gracias a las promociones de las que los promotores van dando cuenta a través de sus redes sociales. La de esta semana, por la que se pusieron a la venta 100 tickets a un precio de 25 euros cada uno, tuvo un gran tirón.



Aunque en principio se prevé que sean 2.000 las personas que cada día pasen por el festival, la cifra se podría ver incrementada al disponer de amplio aforo en la zona. Cuando acaben las promociones, el precio normal de las entradas será de 30 euros y 45 euros el abono. El evento contará además con una zona para acampar, que estará situada en la zona del pinar situada frente al camping de Covas. El precio será de 16 euros las dos noches.