La música electrónica toma la playa de Doniños en una de las citas más novedosa de las Fiestas de Ferrol

Tras el multitudinario concierto de los 80 del sábado, las Fiestas de Ferrol ofrecieron ayer otra cita con la música, en este caso con la electrónica, de mano de algunos de los referentes del país que formaron parte del cartel del “Back to the roots”. Desde la siete de la tarde tomaron el escenario habilitado para la ocasión en el arenal ferrolano los pinchadiscos Pele, el ferrolano Dani Pato, Leo Meizoso –que acaba de dar el salto internacional–, Fernando Mesa –reputado dj, productor e ingeniero de sonido que lleva en la escena electrónica desde el año 2.000– y Héctor Llamazares, uno de los dj más reputados del país. Unos y otros hicieron bailar al público congregado en la playa ferrolana, que hoy vuelve a acoger otra de las citas de programa festivo, con el concierto "Ondas no Outeiro", centrado en ritmos rock y reggae de la mano de las formaciones Lunamotos, Turbo Kraks, Playa Desmayo, Standford Music Factory, Elephans e Paw, Chicass Vinyl Club y error Records DJ ´S.