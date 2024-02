Los museos de Ferrolterra se alían para mostrar su riqueza en una exposición temporal

La oferta museística de Ferrolterra vivió ayer un día histórico con la inauguración de una exposición conjunta en la sala de usos múltiples del edificio del Presidio de San Campio, sede del Museo Naval, que podrá visitarse, en principio, hasta el 12 de mayo.



El acto de presentación pone fin así a un proceso que comenzó hace unos meses con el objetivo de sumar esfuerzos y ensalzar la riqueza material de los 13 centros representados. Falta el de la Semana Santa, por encontrarse en plena preparación de las procesiones de este año, pero el resto están todos los que decidieron agruparse en una red con vocación de permanencia. El Museo Naval, el de la Construcción Naval, el de la SGHN, el Arqueódromo del Torrente Ballester, el de Pérez Porto, los etnográficos de A Capela y de Monte Caxado (As Pontes), la Casa do Mel y el centro de interpretación A Mina, así como el de los Andrade, en Pontedeume, Caldoval –en Mugardos–, Océano Surf Club de Valdoviño y el Museo do Humor Xaquín Marín de Fene participan con una pequeña muestra representativa de su historia y actividad.



El jurista, doctor en Historia y responsable del Servicio de Historia y Cultura Naval, Jaime Antón Viscasillas, explicaba ayer que la idea surgió de un trabajador del Museo Naval, el subteniente Francisco Romeo Fonticoba. Fue él, comenta, el que tuvo la idea de “convocar a los diferentes museos que hay en la comarca a participar en una reunión para conocernos y entablar una relación de amistad”. Y funcionó, hasta el punto, recuerda Antón, de que entre todos se decidió dar un paso más.

Participan en esta iniciativa un total de trece centros de siete municipios de la comarca



“En uno de esos encuentros se decidió crear una red de centros museísticos de Ferrolterra y, al mismo tiempo, organizar una muestra colectiva para enseñar la variedad temática de los museos”, comenta el doctor en Historia, que destaca el hecho de que el proyecto hubiese surgido “de manera espontánea, con mucho entusiasmo e ilusión, y creo que con un resultado satisfactorio y óptimo”.



La muestra puede visitarse en el horario habitual de apertura del museo, es decir, de martes a viernes entre las 9.30 y las 13.30 horas, y los sábados de 10.30 a 13.30. Con todo, la red se está planteando la idea de hacerla itinerante por el resto de los centros que la integran. De ese modo, podrá seguir avanzándose en el objetivo de divulgar la riqueza patrimonial de la comarca entre los turistas, sino también entre los propios vecinos y vecinas.