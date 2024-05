El Museo Naval celebra el sábado 18 una jornada pública para conocer las instalaciones

El próximo sábado 18 de mayo se conmemora el Día de los Museos, una fecha clave promovida por la ICOM (International Counsil of Museums), organismo dependiente de la UNESCO, que sirve desde 1977 para recordar el valor museístico de países de todo el mundo.

Con el fin de celebrar la efeméride, el Museo Naval de Ferrol, situado en el conocido como presidio de San Campio de Arsenal, prepara una jornada de visita guiada para conocer las instalaciones, abiertas en 1986 con el objetivo de dar a conocer la historia naval de España y su vinculación con la ciudad. Estará dirigida al público en general y será a las 11.00 horas. Aquellas personas que deseen acudir tendrán que presentarse en el hall de entrada del museo, con una breve antelación.



Dentro del Museo Naval se podrá hacer un recorrido por algunos de los otros puntos expositivos de la zona, ya que, en estos momentos, se encuentra abierta al público la muestra temporal “Museos de Ferrolterra” en la sala de usos múltiples. De hecho, esta muestra se prolongará hasta mediados del mes de septiembre, con horario de visita de martes a viernes, de 9.30 a 13.30horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas, el habitual de estas instalaciones culturales.



Se muestran retazos del Museo de Historia Natural, Museo de la Construcción Naval, Museo Pérez Porto de Esmelle, Torrente Ballester, Museo do Humor, Centro de Interpretación de Caldoval (Mugardos), Museo Etnográfico da Capea, Centro de Interpretación A Mina, Museo Etnográfico Monte Caxado, la Casa do Mel, Centro de Interpretación dos Andrade y el Museo do Surf.