Los municipios del Camiño Inglés firman la renuncia a una ayuda del Ministerio

Aunque no sin debate interno y también público, los seis concellos que en 2023 presentaron a la Secretaría de Estado de Turismo el proyecto “Camiño Inglés desde Ferrol: el camino familiar, inteligente e inclusivo” y que recibieron más de 900.000 euros para su desarrollo firmaron el pasado lunes, día en el que finalizaba el plazo para solicitar una segunda prórroga, su renuncia a ejecutar esta iniciativa.



De esta posibilidad alertó la semana pasada el PSOE a través de su concejala Eva Martínez, que en el momento en el que se solicitó era la encargada de esta área en el Concello de Ferrol. Junto a este, participaban en el proyecto los municipios de Neda, Cabanas, Pontedeume, Miño y Betanzos. Entonces, la edila, hoy en la oposición, “instaba al Concello a “licitar dunha vez” los trabajos para no perder esa cantidad –Ferrol recibió 265.500 euros que tiene que devolver– y exponerse incluso “a unha penalización”.



Representantes de los seis municipios se reunieron el pasado lunes para analizar la situación de esta ayuda que fue concedida poco después del inicio del actual mandato, el 6 de julio del año pasado. “A pesar da prórroga concedida in extremis de seis meses máis, xa que o prazo de finalización era o 30 de setembro, ningún dos concellos pronunciouse sobre o feito de que ese prazo fixese viable a execución do proxecto”, explicó ayer el ejecutivo de Ferrol.



Esta “certeza” es la que llevó a los cinco municipios restantes a “solicitar o modelo de renuncia adoptado polo Concello de Ferrol para presentalo de xeito semellante e adoptar o correspondente acordo polos seus concellos aos efectos de dar traslado a Segittur (Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y Tecnologías Turísticas)”, la entidad que colabora en este programa con la Secretaría de Estado de Turismo”.



“Non se chegou a articular propiamente”, expone el ejecutivo ferrolano, “ningún instrumento xurídico para facer efectiva a execución do proxecto e, ademais, tal e como estaba formulado o proxecto podería dar situacións de fraccionamento de contrato”. Además, añade que “hai meses a maioría dos concellos tiñan manifestado que non tiñan iniciado actuación algunha ao respecto”. El gobierno de Rey Varela cree que la decisión de renunciar “vén provocada por un mal deseño do proxecto dende o inicio, por unha falta de xestión conxunta do proxecto unido ás dificultades e esixencias administrativas da tramitación dos fondos Next Generation”.



Otros concellos, como Neda, no licitaron su parte del proyecto “polas dúbidas que expuxeron os servizos técnicos municipais respecto a cuestións como os prazos”, señalan desde el gobierno, mientras que Miño, a través de su concejala Catalina Morado, rechazaba ayer que Ferrol hable de “falta de colaboración” y recuerda que era la ciudad la que “lideraba el proyecto”.