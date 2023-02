Una mujer de avanzada edad resulta herida leve tras volcar su vehículo en Xuvia

Una mujer de avanzada edad tuvo que ser trasladada esta tarde al centro hospitalario Arquitecto Marcide de Ferrol tras resultar herida leve como consecuencia de volcar su vehículo después de colisionar contra otro mientras circulaba por la parroquia naronesa de Xuvia.



Según detallaron la Policía Local y el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente tuvo lugar sobre las 18.36 horas a la altura del número 655 de la carretera de Castilla -punto kilométrico 5-, en el área de O Ponto. Por causas que de momento se desconocen y que se continúan investigando, la señora perdió el control de su turismo, chocando contra otro que transitaba en sentido contrario, quedando boca abajo y bloqueando la calzada. Un particular que presenció los hechos alertó al 112, señalando que la mujer no parecía atrapada, pero que tampoco había intentado salir de su vehículo.

Así, desde el 112 se movilizó hasta el punto una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, una patrulla de la Policía Local y una dotación del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón. Así, al llegar al lugar del accidente los bomberos naroneses comprobaron que sí necesitaba ser excarcelada del vehículo pero que, como apuntaron los agentes municipales, no parecía herida de gravedad. No obstante, dada su avanzada edad se decidió que lo más prudente era trasladarla al hospital para la realización de más pruebas. Por otra parte, el segundo conductor no precisó asistencia sanitaria.