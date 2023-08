Fallece un septuagenario en Cariño al volcar el tractor que conducía

Un vecino de Cariño de unos 70 años de edad falleció ayer tras sufrir un accidente en el tractor que manejaba y quedar atrapado bajo el mismo. Según informaron tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 como los Bombeiros do Eume, el incidente tuvo lugar entre la noche de ayer y esta misma mañana en la parroquia de Feáns, más concretamente en la carretera Aldea Paradela, que da acceso a la cantera de Landoi.



Según señaló el 112, sobre las ocho de la mañana un vecino de la zona alertó a los servicios de emergencia, señalando que había un hombre atrapado debajo de un tractor. No obstante, desde el cuerpo de Bombeiros do Eume se añadió que un compañero del fallecido le había llamado la noche anterior sin obtener respuesta, pero que no le dio importancia, pero que al repetir la comunicación, también sin éxito, durante la mañana de ayer, avisó a las autoridades ante la preocupación de que hubiese sucedido algo. De este modo, se sospecha que el accidente tuvo lugar a última hora del jueves y que el hombre, ya fallecido, estuvo atrapado hasta doce horas.

Despliegue



Así, desde la central autonómica se movilizó hasta el punto a los Bombeiros do Eume, el GES de Ortigueira, la Guardia Civil y una ambulancia de Emerxencias Sanitarias de Galicia-061. Lamentablemente, los profesionales médicos únicamente pudieron certificar la defunción del vecino, solicitándose la presencia del forense de guardia de Ferrol.



Una vez autorizado el levantamiento del cadáver, los bomberos ponteses, con la ayuda de un segundo tractor, liberaron el cuerpo del fallecido, que a su vez fue trasladado por los servicios funerarios al hospital Naval de Ferrol para la realización de la autopsia. Por el momento se desconocen las causas del accidente, siendo la Guardia Civil la encargada de la investigación.