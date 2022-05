Momboi llega al Torrente Ballester con su primer disco “Vacacións en Ornanda”

El grupo de Noia Momboi, que acaba de convertirse en una de las cuatro bandas ganadoras del Sonido Mans 2022, certamen dirigido a bandas emergentes españolas, visitará esta tarde Ferrol para ofrecer un concierto enmarcado en la programación del ciclo “Os Xoves da Capela” (21.00 horas).



En este escenario presentará la banda su primer disco, “Vacacións en Ornanda”, con canciones que combinan el folk-rock con ritmos latinos y con la tradición gallega. Este disco vio la luz tres años después del primer EP “Ofrenda” y tras el adelanto en 2021 de los sencillos “Acacias” y “Teresiña”. Son, en total, doce temas que fueron grabados en el estudio de MaySound Producciones con Ángel Morandeira y masterizados con Cem Oral en Berlín. “As letras e a música deste disco buscan conectar co medio natural e co noso lado máis humano”, comenta Brais Sánchez, voz, letrista y guitarrista de Momboi.









Trayectoria





Nacida en 2018, la formación fue finalista, en 2020, del XII Certame Fran Pérez “Narf” para grupos y artistas musicales organizado por la Diputación da Coruña. “Gústanos imaxinar que na música do futuro os moldes non racharán por completo senón que deles brotarán novos estilos”, destacan desde el grupo.



Del particular estilo de esta banda podrá disfrutar hoy el público que desee asistir al concierto para el que todavía quedan localidades disponibles (entradas a 3 euros).