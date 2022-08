La moda de las letras gigantes se asienta en los concellos de la comarca

As Somozas marcó el inicio del camino, allá por la década de los 2000, de la moda que se asienta ahora en varios municipios de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. Y lo hizo con la inauguración de su ya famoso jardín en el que se puede leer, a vista de pájaro y desde bastante distancia, el nombre de la localidad.



Cedeira ha sido el último Concello en sumarse a la instalación de elementos escultóricos en tamaño gigante y lo ha hecho con la colocación, en el Paseo da Mariña, de su marca corporativa, con el nombre del municipio –en amarillo– y el “peixe de Teixido”–en verde–. “Un elemento que vai contribuír a espallar o nome de Cedeira co mellor marco, o da nosa ría e a praia da Madalena, e a identificar a icona do peixe como a marca deste municipio”, afirmaba el alcalde, Pablo Moreda, pocos días después de la inclusión de este elemento, en el que el ejecutivo local invirtió un total de 10.641 euros.



Cientos de personas han disfrutado ya de este “photocall” al aire libre, que vive sus mejores jornadas con la presencia de miles de visitantes atraídos por las fiestas de la villa.

Reclamo en el lago



El Concello de As Pontes también instaló, el pasado 21 de julio, una nueva rotulación artística en las proximidades del punto de información turística del municipio, con vistas al lago.



Este elemento escultórico, elaborado con “madeira do país”, cuenta con unas dimensiones de 1,40 metros de alto y seis de largo y pretende, tal y como afirmó en la jornada de su inauguración la concejala de Turismo, Elena López, “darlles a benvida” a los visitantes y “promover o lago, a súa contorna e a senda da memoria como principais reclamos turísticos de As Pontes”. “Queremos poñer en valor non só o noso patrimonio natural, senón tamén a nosa vila e o orgullo de ser e sentirse das Pontes”, añadía López.



Lo cierto es que cada vez son más comunes este tipo de elementos en las ciudades y se convierten, además, en una demanda por parte de sus habitantes, que los conciben como un reclamo turístico más.



Así lo sostenía el año pasado el consistorio ferrolano, que eligió en septiembre de 2021 el puerto de Curuxeiras –inicio del Camiño Inglés– como el enclave en el que colocar sus propias letras, coincidiendo con el día Mundial del Turismo. El desembolso para las arcas municipales, en este caso, ascendió a 15.000 euros.



Así las cosas, la moda de las letras gigantes parece haber llegado para quedarse. ¿Cuál será el próximo municipio en sumarse? Hagan sus apuestas.