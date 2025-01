La ministra Aagesen asegura que el nudo de As Pontes “no tenía capacidad concursable”

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, defendió en la última comisión parlamentaria en su respuesta a Néstor Rego, diputado del BNG, que el nudo de As Pontes “no tenía capacidad concursable según el competente en la materia, que es Red Eléctrica de España”. Además, señaló que el Gobierno central “ha impulsado inversiones, lo está haciendo a través de una nueva subestación y nos hemos comprometido a abrir un concurso en Maciñeira”.



Aagesen insistió en que los criterios “que rigen si aflora o no capacidad tras un cierre en un nudo –en este caso la central térmica– no depende del Gobierno de España, sino de los criterios que fija la CNMC y que calcula Red Eléctrica de España”.



La ministra apuntó además que los concursos de acceso de transición justa son el resultado “de un trabajo intenso y delicado en los que se ha trabajado con todos y cada uno de los municipios directamente”, con resultados, añadió, “nunca vistos” que convierten este proceso en un “ejemplo internacional”.



Antes, Rego había asegurado que el Gobierno no solo “non cuestiona o modelo de produción de enerxía, senón que facilita que siga estando ao servizo das grandes corporacións”. Recordó que su formación aboga por un sector energético público y criticó la “especialización” de territorios del Estado “na produción de determinado tipo de enerxía”. “O que os técnicos chaman zona de sacrificio e no BNG, política de expolio colonial”, añadió el diputado nacionalista.

“Tiñamos alí unha central térmica cun nó de evacuación de 1.400 MW que, por arte de maxia, desapareceu”



En ese sentido, Rego recordó que Galicia tiene “o 11% do seu territorio en Rede Natura, cando a media do Estado está no dobre e en determinados territorios, como Madrid, é catro veces máis. Non cremos que teñamos menos valores ambientais”.



El diputado del BNG echó mano de los datos para insistir en que Galicia produce “moita máis enerxía da que consome” y que gran parte de ella es de origen renovable, “moi por riba da media do Estado e cumprindo coas esixencias da UE”, por lo que no entiende como “proliferan aínda máis” parque eólicos o que la planificación de la eólica marina “vaia hipotecar as posibilidades da nosa flota pesqueira”. Todo ello, resaltó, “pagando o mesmo que no resto do Estado”, incluso los costes de transporte de esa energía al exterior, precisó. “Non é xusto”, dijo.



Sobre el caso concreto de As Pontes, reiteró el argumento de su formación en el sentido de que “non hai transición xusta. Tiñamos alí unha central térmica cun nó de evacuación de 1.400 MW que, por arte de maxia, desapareceu e, ademais, nunca se nos explicou por que desapareceron. Isto non é defendible. Terán que explicar en As Pontes onde van eses 1.400 MW de capacidade”.