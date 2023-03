Dos meses para que Ferrol decida qué quiere para los próximos cuatro años

Quedan dos meses para que los ciudadanos depositen en la urna su opción para dirigir el Ferrol de los próximos cuatro años. Aunque la campaña electoral no arrancará hasta la medianoche del 12 de mayo y hay todavía un plazo entre el 18 y el 23 de abril para la presentación de las candidaturas, algunos partidos ya han confirmado su concurrencia y designado a su candidato.



La configuración actual del pleno del Concello ferrolano cuenta tan solo con representantes de cuatro fuerzas políticas –PP, PSOE, FeC y BNG–, una de las más reducidas de los últimos mandatos, de la que se han ido cayendo agrupaciones como Independientes por Ferrol o Ciudadanos e incluso IU –ahora integrada en Ferrol en Común–. Con esta representatividad resulta curioso que a los últimos comicios se presentasen hasta 11 formaciones. Muchas de estas no han dado señales de vida desde entonces, pese a estar encabezadas en su momento por nombres conocidos, ya sea en el ámbito político, como en el social o en el deportivo –no se puede olvidar que Anicet Lavodrama optaba a la Alcaldía–, pero otras probablemente vuelvan a contar con papeleta y hasta puede que sus resultados sean importantes, dada la tendencia en Ferrol a determinar el “color” del gobierno por un puñado de votos.



Las presentaciones oficiales aún no están hechas en su totalidad pero ya se sabe que cuatro “repiten” y se presentan a la “repesca”. Son los que ya lo hicieron por PSOE (Ángel Mato), PP (José Manuel Rey), FeC (Jorge Suárez) y BNG (Iván Rivas) en las elecciones de 2019, con la particularidad, además, de que tres de ellos ya han sido alcaldes de la ciudad naval.



El cabeza de lista popular no es el mayor pero sí el más veterano en el camino a la Alcaldía. Será la cuarta vez que opte a dirigir la ciudad, de las que ya fue alcalde (2011-2015), con la única mayoría absoluta que se consiguió.



Jorge Suárez, candidato por Ferrol en Común y alcalde en el anterior mandato, se presenta por tercera vez, las mismas veces que su compañero de fila plenaria pero adversario electoral Iván Rivas, que desde el BNG repite también por tercera vez como número 1 de su formación.



El actual regidor, Ángel Mato, quiere continuar siéndolo y opta así a la reelección.



Quedan por saber todavía cómo configurarán sus listas electorales estas cuatro fuerzas, aunque algunos ya han dado pistas con la presentación de los primeros números –BNG o FeC–, de otros se sabe ya la propuesta total de la candidatura –el PSOE, aunque no se ha presentado más allá de los órganos de su partido– y del PP se desconoce quién acompañará a Rey Varela en su camino hacia un nuevo mandato municipal.



La cuenta atrás electoral ya ha comenzado.

José Manuel Rey (PP) “La propuesta trasciende a un partido, apuesta por las personas y por un proyecto nacido de la participación”

No será hasta abril cuando el PP dé a conocer su candidatura, encabezada por José Manuel Rey. El trabajo pasa ahora por concluir la elaboración del proyecto. Para esto, Rey ha puesto en marcha lo que define como “un gran proyecto participativo” que no será “de un partido, sino de la ciudad”. El próximo mes se concluirán 30 reuniones con la participación de 500 personas que conformarán ese proyecto electoral iniciado ya en los últimos meses del año pasado. Este contacto directo responde, como explica el candidato popular, “a escuchar a todos los sectores de cada área”. Pero además, cada viernes se celebra el “café con los vecinos” que también acabará en el mes de abril y que habrá reunido a unas 2.000 personas. Por eso, con un candidato designado conocido desde el año pasado, el camino ha sido la elaboración del proyecto con “un trabajo intenso para todos los ferrolanos”. En este sentido, Rey remarca que se trasciende un partido y lo que se busca es “superar ocho años de inestabilidad y apostar por las personas y por un proyecto”. Ha habido, destaca, “un proceso participativo, intenso, sin precedentes en escuchar a la gente, con empatía y capacidad de gestión”.



En cuanto a los integrantes de la candidatura, que todavía no se ha dado a conocer, el alcaldable popular señala que “responderá a la misma casuística”, es decir, será plural y “solo se les preguntará si quieren trabajar por Ferrol”, apostando, de este modo, por una lista bastante independiente y con especialización para cada área. Con su propuesta electoral, Rey Varela pretende “vencer la resignación y que se cambie desde el primer día”, acumulando estabilidad y experiencia. Además, compromete desde ya “gestión”, con medidas concretas para desarrollar en los primeros 100 días de gobierno, si consigue el 28 de mayo el apoyo necesario.

Ángel Mato: “Tras haber dado pasos para el optimismo, es necesario consolidar la situación y hacerla sostenible”

Ángel Mato opta a la reelección pero no está en campaña. Asegura que “no adelantará plazos” porque es alcalde y “quedan proyectos en marcha que pueden y van a materializarse”, tanto los relacionados con otras administraciones –residencia de mayores, albergue, saneamiento rural, Monteventoso, Galicia de Caranza o aceras de Serantes, entre otros–, como los propios –derribo de la nave del mercado, parque Fontelonga, o avances en la calle de la Iglesia–. Su candidatura aún no ha sido presentada oficialmente pero de ella destaca “la experiencia de gobierno y la continuidad”, algo imprescindible para que no se paren los proyectos en marcha y que puedan salir adelante trabajos que están sobre la mesa. Por eso, insiste, es necesario “gente que conozca perfectamente el funcionamiento y sepa cómo se trabaja, en beneficio de la ciudad”. A sus actuales ediles se suma alguna cara nueva que proporciona “algo imprescindible, incluir personas que conozcan ámbitos concretos de la ciudad y puedan dar un impulso con sus conocimientos específicos. Al “repetir” como candidato pero también como alcalde, Ángel Mato considera que son dos cuatrienios muy diferentes: “En el primer mandato se intentaba abordar el problema del empleo y se han dado pasos para el optimismo. Se ha reducido el desempleo, hay mayor actividad económica, continúa la diversificación, el sector naval tendrá la mejor situación desde hace décadas...”. En este segundo mandato será el momento de consolidar y hacer esta situación sostenible, logrando una ciudad más atractiva, apostando por la investigación y desarrollo para retener talento y abordando definitivamente la mejora de las comunicaciones”. “De nada sirve, insistió Mato, una nueva década de bonanza si no se abordan problemas sistémicos de la ciudad”.

Jorge Suárez: “Necesitamos convencer de que a esquerda pode entenderse e chegar a grandes acordos”

El alcaldable de FeC, Jorge Suárez, ya fue alcalde y también candidato. Será la tercera vez que pase por las urnas y lo hace “con moita ilusión porque teño a sorte de ter, creo, que o mellor equipo posible, con xente comprometida disposta a que Ferrol en Común ocupe o lugar que merece e sexa decisivo”. Estos meses previos a la convocatoria electoral están siendo, dice, “moi intensos”, con un amplio calendario de reuniones para “tratar de escoitar o maior número de voces posible, pero a recepción das nosas propostas e as ganas de construír son unha constante que nos motiva aínda máis”.

Ya ha desvelado la primera docena de candidatos en una propuesta que, asegura, es una combinación de “frescura e experiencia, xente normal alonxada do profesionalismo político que entende o concello como un lugar de paso para mellorar a vida da xente desde os ideais da esquerda máis plural” y, por eso, figuran nombres vinculados al movimiento social, a la cultura o a los servicios. Pese a que el candidato es él mismo, Jorge Suárez reconoce que estos comicios son diferentes a los anteriores. “Estas eleccións –explica–son decisivas, necesitamos convencer de que a esquerda pode entenderse e chegar a grandes acordos en materia de emprego, combate da crise demográfica, benestar e ordenación da cidade para os seus cidadáns. Un goberno de dereitas sabemos que supón: recortes do público, vantaxes para os que máis poden e abandono dos vulnerables”.



Por eso, Jorge Suárez tiene claro qué cambio fundamental necesita Ferrol: “Invertir a tendencia demográfica” y eso considera que solo puede llevarse a cabo con una serie de medidas combinadas, entre las que plantea “o emprego máis alá do monocultivo naval, unha cidade rehabilitada e atractiva para vivir, con espacios verdes e peonís, incentivos á actividade privada do pequeno comercio, sentir o rural como parte de Ferrol e reivindicar o orgullo de pertenza á cidade”.

Iván Rivas: “Sabemos que Ferrol merece moito máis e o noso proxecto é o único alternativo ao experimentado”

Iván Rivas encabeza la lista nacionalista de la que ya ha dado algunas pinceladas, con sus cinco primeros números. No es novato en política y considera que todas las elecciones son diferentes. “Hoxe o BNG está en disposición de liderar a transformación da cidade. Estamos en ascenso, incrementando de maneira importante o noso apoio social, temos o único proxecto político alternativo para esta cidade, o resto xa o temos vivido ao longo da última década e temos a experiencia para saber como levalo adiante”.



Por esta razón, afronta el nuevo reto electoral con la idea de que “Ferrol necesita un cambio e o cambio en Ferrol é o BNG. O resto xa o coñecemos”. Sus “rivales” son tres candidatos que ya fueron alcaldes por lo que, apunta Rivas, “xa tiveron a súa oportunidade, incluso con maiorías absolutas. O resultado xa o coñecemos: máis do mesmo, máis resignación, máis tempo perdido e frustración”. Así, considera que “é tempo de cambio e de apostar polo BNG. Porque ademais o feito de ter pasado pola oposición dotounos da experiencia necesaria para saber como levar adiante o noso proxecto político. Sabemos que Ferrol merece moito máis”.



De ahí que el candidato no dude en considerar que su proyecto es el único “alternativo ao experimentado até hoxe”, ya que el resto ya se habría conocido en anteriores mandatos. Sus características, relata Rivas, son “un proxecto sen dependencia de Madrid, onde recuperemos o orgullo de ser de Ferrol, de ser galegos e galegas, mirando para o futuro nunha cidade extraordinaria con multitude de oportunidades que hai que poñer en valor: un patrimonio construído por rehabilitar, unha riqueza cultural por descubrir, un patrimonio medioambiental por recuperar, un Ferrol saudable con grandes zonas verdes que conecten a cidade, que aposta polo comercio local, por servizos municipais públicos e de calidade ou por garantir o dereito á mobilidade cunha empresa municipal de transporte”.