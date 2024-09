La Mesa de Negociación da luz verde a la Oferta Pública de Emprego de Ferrol

La Mesa Xeral de Negociación del Concello de Ferrol aprobó ayer, en una sesión extraordinaria, la Oferta Pública de Emprego (OPE) correspondiente al presente ejercicio 2024. La decisión, que salió adelante con los votos favorables de CCOO y UGT y en contra de la CIG y CSIF, coincide con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la última modificación de la Relación de Postos de Traballo (RPT) del Consistorio, que ya contempla las vacantes que se harán efectivas en un futuro próximo.



“Tras negociar en tres Mesas a OPE, incorporando propostas dos sindicatos, hoxe –por ayer– damos un paso máis coa aprobación definitiva do documento”, aseveró la concejala responsable de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, que calificó la oferta como “a máis ambiciosa dos últimos anos”. La propuesta final, además, amplía la trasladada a los grupos de la oposición la pasada semana en la comisión de Facenda, en tanto que se pasan de 14 a 19 las plazas de libre acceso y de 22 a 24 las de promoción interna. No obstante, cabe señalar que también se contemplaban tres vacantes “de perfil técnico” de las que no se ha aclarado qué modalidad adoptarán.



“Como criterio xeral tívose en conta dotar de todos os medios posibles a policía e bombeiros, con cinco prazas cada un destes corpos de seguridade”, afirmó Sanjurjo, incidiendo en que más de la mitad de las vacantes de acceso libre irán para estos servicios. Asimismo, la edila subrayó que la actual administración “aposta pola inclusión”, dado que se incluirán en esta convocatoria a personas con discapacidad.

Distribución



Con respecto a la distribución de estas nuevas vacantes, desde el Concello se señaló que, en el caso de las de libre acceso, cinco serán para agentes de la Policía Local; otras tantas de bombero conductor; cuatro de oficial administrativo; un técnico de Recursos Humanos, otro de Patrimonio y un tercero de Servizos; un trabajador social y un ayudante de Arquivo e Biblioteca.



En cuanto a la promoción interna, se recoge la demandada plaza de inspector principal y dos de oficial de la Policía Local; una de ayudante de Arquivo y 18 de diferentes categorías y escalas de administrativo, de forma que se facilite la participación del personal municipal.