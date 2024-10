Los mercados concitan el interés de emprendedores, sobre todo del sector de la hostelería

El sector de la hostelería mira con interés las posibilidades que ofrecen los mercados municipales, una realidad que este miércoles confirmó la concejala del área, Maica García, cuando dijo que “casi todos os días recibo a algunha persoa que expresa a súa intención de montar algún posto, sobre todo vencellado ao sector da hostalería, tanto en Recimil –onde agora mesmo non hai un cafetín operativo– como na Magdalena. Hoxe mesmo tiven unha reunión cunha persoa nova que quería emprender dentro deste último espacio”, apunta.



La edila percibe “demanda e ganas”, precisa, también entre “grandes hosteleiros”, una situación a la que el gobierno local quiere contribuir, señala, “dando todas as facilidades para que as intencións se materialicen”.

En ese sentido, explica que, con el objetivo de “darlle pulo a todos os mercados” se están tomando varias medidas. Una de ellas, comenta, es la “depuración” del censo, cuya versión actualizada se publicó el pasado día 1, con cerca de medio centenar de vacantes tanto en la nave de la fruta y la carne de A Magdalena, como en la Pescadería y Recimil.

“Imos regularizando as situacións”, afirma Maica García, “porque hai unha casuística moi variada: postos que levan moito tempo baleiros, outros dos que non tiñamos as chaves, algúns polo remate da concesión... Pouco a pouco imos dándolle a esa relación un pouco de xeito”. En ese “ordenamento” que la Concellería de Mercados está haciendo entra en juego también un estudio de diagnóstico a través de una subvención de la Xunta. “É algo que temos que facer para conseguir, agardamos que máis cedo que tarde, o selo de excelencia”.



Procedimiento



Toda la relación de puestos está colgada en la página web del Concello. Dependiendo de los metros cuadrados y de la localización, el canon anual va desde los 302,52 euros en un espacio del mercado de Recimil, a los algo más de 3.000 en otros de A Magdalena. “Creo que é unha boa oportunidade”, asegura la edila, que recuerda que la gestión de esos puestos pueden solicitarse entre los días 1 y 15 de cada mes para quien quiera optar a ellos. “Ferrol está medrando e creo que emprender nos mercados é unha oportunidade moi boa: fomenta o comercio local, o produto de proximidade e, ademais, crea emprego e riqueza”, finaliza la edila.