Memoria Histórica y Fuco Buxán afean que no se realicen actos conjuntos el 10 de marzo

Las asociaciones culturales Fuco Buxán y Memora Histórica Democrática censuraron ayer que se hiciera caso omiso a su solicitud de que los actos de homenaje del próximo 10 de marzo, Día da Clase Obreira Galega, se hagan de forma unitaria. Ambas entidades, por medio de un comunicado, recordaron que el pasado día 20 pidieron a las centrales y partidos políticos de esta ciudad que, al igual que se realizó de forma excepcional el año pasado, celebrasen un único acto “que integrase a todos os sindicatos de clase e a toda a cidadanía”.





Las asociaciones censuraron también el veto del BNG en el Parlamento a la declaración impulsada por CCOO





“Lamentamos profundamente que isto non fose posible e síganse celebrando, 50 anos despois, dúas manifestacións e dúas ofrendas florais”, aseveraron ambas asociaciones culturales. Así, las dos entidades señalaron que la conmemoración del 10 de marzo no solo tenía por objeto “o recordo daqueles feitos e o recoñecemento aos seus protagonistas”, sino también “consolidalos para o presente e para o futuro como referente dos valores solidarios, como a capacidade de loita do mundo do traballo organizado, da sociedade civil organizada”.









Críticas





Del mismo modo, las entidades culturales lamentaron que la distinción propuesta por el grupo de gobierno de Ferrol –con el apoyo del Partido Popular y Ferrol en Común– a los trabajadores fallecidos el 10 de marzo de 1972 en las revueltas de la antigua Bazán no saliese adelante en la Xunta de Portavoces por el voto en contra del BNG “e queden sen ela neste 50 aniversario”.





Defienden que Amador Rey y Daniel Niebla “simplemente eran traballadores comprometidos coa causa obreira”





“Porque Amador Rey e Daniel Niebla non eran, nin militantes comunistas, nin membros do xurado de empresa, nin afiliados a CCOO”, explican las asociaciones, defendiendo que los fallecidos “simplemente eran traballadores comprometidos coa causa obreira e coa urxencia de traer a democracia”. Así, Fuco Buxán y Memoria Histórica Democrática defendieron que Rey y Niebla que “eran personas solidarias” y que por eso estaban allí, “correndo riscos con xenerosidade” y que por ello fueron asesinados. “Calquera distinción a Amador e Daniel, o é a toda a clase traballadora e a toda a cidadanía democrática”, sentenciaron.









Parlamento





Por último, desde las asociaciones culturales se censuró también el veto del BNG en el Parlamento de Galicia a la propuesta de declaración institucional de CCOO en la cámara gallega y que contaba con el apoyo del resto de formaciones políticas.



De esta manera, las entidades lamentaron “profundamente” esta decisión, especialmente teniendo en cuenta que 25 años atrás la agrupación nacionalista sí apoyó la declaración institucional parlamentaria para hacer del 10 de marzo el Día da Clase Obreira Galega.