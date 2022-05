La meditación y el Mindfulness conquistan a las amas de casa de Neda

Vicente Sueiras tenía claro que quería colaborar “de alguna manera” con Neda, en donde se encuentran sus raíces, por lo que decidió aportar su granito de arena con algo que conoce de primera mano: la práctica del Mindfulness. “Es la capacidad de estar atento en el momento presente, de manera consciente y de forma amable con uno mismo. Es decir, con aceptación y sin juzgar”, explica el monitor del gimnasio BeniGym.



Contactó pues con la Asociación Amas de Casa de Neda antes de la pandemia del covid y organizó, “de forma altruista” una vez por semana, una actividad junto a sus integrantes. “Yo no contaba con que, personas mayores, con convicciones religiosas y con una serie de creencias y cultura diferentes, fuesen a tener la paciencia de estar aquí y meditar. Me sorprendió muchísimo”, destaca Sueiras, indicando que antes del covid logró reunir a unas 20 mujeres en sus clases. "Les estoy muy agradecido por confiar en mí", añade.



Y el agradecimiento es mutuo. Así lo confirma la secretaria de la asociación, María José Abrodes Leal –aunque todo el mundo la conoce como Fina–, en nombre de sus compañeras. “Estamos muy contentas y queremos seguir con las clases en octubre ahora que la situación lo permite. Vicente es encantador”, comenta, aunque en un primer momento la aproximación a esta práctica les resultó complicada. “Al principio lo interpretaba a mi manera. Pero hay que darle un tiempo a las cosas para conocer cómo funcionan Ahora medito todos los días y me ayuda a gestionar las cosas que me suceden en la vida”, indica. “Yo lo que percibo es que ahora son más conscientes del día a día: de sus actos, de sus impulsos o de sus emociones”, apunta, por su parte, Víctor Sueiras.



El instructor está ahora centrado en un nuevo proyecto, que espera ver la luz en pocos meses. “Vamos a montar un centro que se va a llamar Espacio Serenidad, donde trabajaremos todas las prácticas relacionadas con el Mindfulness –corporizado, caminando, pilates consciente...–. Estará ubicado en el Alto do Castiñeiro y allí ofreceremos un trabajo personalizado, asesorando también a empresas”, sostiene.



Mientras tanto, las clases de esta disciplina continúan en el gimnasio BeniGym, en la carretera de Castilla.