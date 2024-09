“Matar a un ruiseñor” estrena el cine gratis en el Torrente Ballester

El ciclo “Cine e Literatura”, que posibilitará ver películas en la gran pantalla sin coste, se inaugura este jueves en el centro cultural Torrente Ballester. La primera propuesta corresponde al título “Matar a un ruiseñor”, una obra de Robert Mulligan basada en la historia de la escritora estadounidense Harper Lee, que se exhibirá a las 20.30 horas.



La conexión entre los dos mundos artísticos es el objetivo de estas citas, que demostrarán “como grandes obras literarias son levadas ao cine tamén dunha forma esteticamente perfecta”, explicó José Antonio Ponte Far, concelleiro de Cultura. Esta propuesta está organizada por el gobierno municipal, en colaboración con la Diputación, que también está implicada en la iniciativa de dedicar este año al literato ferrolano que pone nombre al centro cultural. Por lo tanto “poderiamos encadrar este ciclo dentro das homenaxes a Torrente”, adelantó.

En este sentido, el concelleiro dejó constancia de la trayectoria del autor como guionista, resultando en películas como “Surcos”. “Aparte de ser un gran escritor, era un gran aficionado ao cine”, señaló el concelleiro, y algunas de sus novelas fueron trasladadas a la pantalla, como pueden ser la trilogía “Los gozos y las sombras” o “El rey pasmado”.



La programación incluye cuatro películas con aspectos comunes, partiendo de que están “baseadas en obras literarias de recoñecido prestixio e éxito”, señaló Ponte Far, además de que cualquier tipo de público podrá sacar alguna conclusión de los contenidos, que en todos los casos “trasmiten valores”. “Espero que teñan unha boa aceptación e que a xente os disfrute”, concluyó el concelleiro.



Aunque la elección de los títulos fue responsabilidad del área municipal de Cultura, la empresa Penteo Films, que al igual que Torrente Ballester, es de Serantes, firmó el contrato que para la exhibición de las películas enmarcadas en “Cine e Literatura”. Se trata de una firma “internacionalmente coñecida, dedicada á dobraxe e á restauración de películas antigas”, entre otras funciones como las de tipo formativo. Aparte de presumir de “un éxito enorme en España”, Penteo Films trabaja en distintos países.

Primera película

Tal como recordó Ponte Far, la novela de Lee consiguió el premio Pulitzer al año siguiente de su publicación, en 1961, y uno después salió la película de Mulligan. “Curiosamente, despois do éxito que tivo, ela non volveu a escribir nada máis ata o último ano da súa vida”, apuntó.



La historia se ambienta en la Gran Depresión, cuando un abogado se enfrenta a la defensa de un hombre negro al que acusan de violar a una mujer blanca. “Matar a un ruiseñor” está protagonizada por los actores Mary Badham, Gregory Peck y Brock Peters. La banda sonora la firma Elmer Bernstein, conocido por poner música a otras obras cinematográficas mundialmente conocidas, como son “Los cazafantasmas” o “La gran evasión”.

Cuatro títulos que dan forma a “Cine e Literatura”

Las películas que abarca el programa se ofrecerán una vez al mes, siempre coincidiendo en jueves, en el centro cultural Torrente Ballester. La próxima cinta que se proyectará, el 31 de octubre, está basada en la historia del detective Sherlock Holmes, un personaje del escritor y médico Arthur Conan Doyle. La siguiente propuesta, que tendrá lugar el 14 de noviembre, corresponde al título de “El sureño”, dirigida por el cineasta francés Jean Renoir.

Esta creación tomó su guión de la pieza literaria del novelista estadounidense George Sessions Perry, que además fue corresponsal durante la Segunda Guerra Mundial. Para terminar esta iniciativa, que reconoce el valor de la literatura como fuente inagotable de inspiración, el 26 de diciembre se exhibirá el film basado en la novela “El libro de la selva”, un conjunto de historias del autor británico, aunque nacido en India, Rudyard Kiplin, que recibió el Nobel de Literatura en 1907.