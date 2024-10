Martirio | “El gallego entra en el flamenco maravillosamente”

Es la primera vez que Martirio viene a Ferrol y lo hará acompañada de Uxía, Carmen París y A Pedreira. Juntas crean “Enredadas”, un concierto que darán a conocer en el Jofre este sábado, a las 20.30 horas, con el acompañamiento de Sérgio Tannus y Marcos Teira a las guitarras.

¿Por qué dijo sí al proyecto?

Primero porque quiero muchísimo a Uxía y la admiro. Después, porque con Carmen siempre he tenido muy buena relación y la admiro también. El descubrimiento para mí ha sido A Pedreira, que es una bomba como artista. Es una mujer compositora y en el escenario no te la puedes perder. Aprendo y me río mucho con ellas, a veces lo pasamos regular pero la mayoría de las veces es todo un disfrute estar con unas mujeres tan potentes y tan buenas, y buenas personas también.

¿Cómo es ser de las “Enredadas”?

Cada una tiene una personalidad tan fuerte. Estamos muy juntas pero muy separadas también. La maestra total, que es Uxía, es grandiosa, una matriarca. Esta mujer me ha enseñado muchísimo, me ha hecho conocer y amar la música gallega, que está en un momento fantástico. Entre la gente que está haciendo folclore y las mezclas tecnológicas de la Mercedes Peón, por ejemplo. Siempre me ha gustado muchísimo Luar na Lubre, pero ver toda la cantidad de vanguardia, la Guadi Galego, Mónica de Nut... Hay un montón que me gustan porque son capaces de unir con muchísma naturalidad, con fluidez, los nuevos tiempos tecnológicos con el folclore de la tierra.

¿Cómo se unen la copla y la música tradicional de Galicia?

A veces, con mucha ductilidad, se pasa de una canción a otra con un tránsito muy fluido. Por otro lado, muchas de las coplas gallegas las estoy cantando aflamencadas y el gallego entra en el flamenco maravillosamente, cosa que yo hasta ahora no había escuchado mucho. Eso me da muchísima alegría, me produce una sensación de que somos todos uno, que la frontera es un hilo que se levanta y después la tierra es la misma. Cantar una jota que hay en mi tierra, en Huelva, y Carmen París, que es la reina de la jota, se pone a investigar y las hay en todos los sitios. Los alalás también son una cosa maravillosa.

Aparte de “Enredadas”, ¿qué proyectos tiene entre manos?

Estoy haciendo una parte de mi repertorio que se llama “Travesía” con mi hijo Raúl, que es un musicazo maravilloso. Por otro lado, estoy con Chano Domínguez Trío haciendo los 25 años de “Copla de madrugá”, la copla con el jazz. Y estoy con las “Enredadas”, que es un placer cada vez que nos juntamos porque nos queremos y nos admiramos mucho. Es una unión de cuatro mujeres muy especiales que conectamos maravillosamente todos estos años que llevamos trabajando. Después, estoy preparando un proyecto de tango, de cantar los que más me gustan, desde Gardel hasta Piazzolla. Es una cosa que me apetece mucho hacer desde hace mucho tiempo porque para mi, el tango es el marido de la copla y tiene muchas cosas que ver para poder interpretar y una música excelente, me encanta.



¿En qué punto está su carrera?

En un punto muy estupendo. De alguna manera, recogiendo frutos y viendo un cariño de la gente después de tanta lucha y tantos esfuerzos por no ser comercial. Por estar buscando mi camino, muchas veces no se me ha entendido. Sin embargo, ahora veo que hay un cariño y un conocimiento, como que ya la gente se ha dado cuenta de mi amor por la música, y creo que de alguna forma, he abierto un camino. Sobre todo con la renovación de la copla, así que me siento muy “acariñada”.

¿Afectan los cambios del sector?

Mucho. Ha cambiado la industria y ahora cuesta muchísimo trabajo tener una compañía que te pague el disco. La mayoría lo tenemos que pagar y también la mayoría, está sacando sigles. Entonces, en las tiendas de discos no hay discos, parece que no les interesa venderlos. Es un momento muy especial porque o lo pones por las redes o te lo llevas a los conciertos pero es difícil, porque está todo muy copado por un tipo de mercado mucho más comercial. Por un lado está eso, pero por otro, internet es una ventana maravillosa y libertaria, por ahí hemos ganado mucho al poder enseñar lo que hacemos, poder mostrar de uno a otro y aprender de gente que a lo mejor está muy distante pero muy cerca de tu corazón. Entonces, esa unión gracias a internet también está muy bien, pero el momento a nivel discográfico, de compañías y management, es muy duro.