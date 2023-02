Martina Aneiros | “La Xunta busca favorecer la mejora del centro histórico y dotarlo de viviendas de calidad”

Hace poco más de un año que Martina Aneiros se hizo cargo de la nueva delegación territorial de la Xunta. Su bagaje, sin embargo, la hacía conocedora de la problemática de la ciudad, ya que fue portavoz del PP en el Concello de Ferrol.

¿Por qué se decidió en su momento que Ferrol contase con una Delegación propia?



La situación complicada, especialmente en el ámbito industrial, que está atravesando la comarca, justificaba que se pusiese en marcha esta Delegación. Contar con una cara visible de la administración autonómica fue un compromiso de Feijóo incluido en el Pacto de Estado por Ferrol y ha sido una de las primeras medidas cumplidas dentro de este pacto, en el que seguimos trabajando como hoja de ruta.

¿Qué aplicación tiene ese Pacto de Estado?



Son un total de 100 medidas concretas que se están desarrollando, como el albergue de peregrinos, el polo de emprendimiento que se puso en marcha el año pa, obras de eficiencia energética de este edificio, inversiones de saneamiento de la Xunta en Ferrol y Pontedeume... y más medidas desde el punto de vista industrial, que buscan recuperar la comarca.

¿Y qué papel juega la delegada de la Xunta?



Es un trato directo con entidades, vecinos, etc. Muchas veces conseguimos solventar cuestiones del día a día, que no son grandes proyectos pero que sí son importantes para la calidad de vida de los vecinos de la comarca. Hacer seguimiento de las cuestiones pendientes que las consellerías tienen con Ferrol y su comarca también es uno de mis cometidos, así como que los compromisos de la Xunta, que ya se están cumpliendo, sigan los trámites para llegar a buen puerto.

¿Cómo se encuentra la balanza de lo conseguido este año y lo que resta hasta el final del mandato?



Yo citaría como hito la entrega de llaves de dos viviendas del Plan Rexurbe de Argüelles. Algunos son de menor impacto pero resuelven la vida de los vecinos, como la apertura del consultorio de Ferrol Vello. Está también el avance de las obras del Marcide, la AC566 finalizada y la primera fase de la AC862, la apertura del polo de emprendimiento para dar cobertura a concellos más allá de la comarca. etc. De cara al futuro me gustaría avanzar en la rehabilitación, la apertura del albergue, el saneamiento del rural y está en marcha la aprobación del Plan de Usos y gestión del Parque Natural Fragas do Eume.

Entre estas cuestiones figura el albergue de peregrinos, que inicialmente se anunció para el año Xacobeo...



El objetivo es que en primavera esté finalizado y en verano totalmente operativo. Es necesario incrementar los recursos en el Camino y un albergue al principio de éste es fundamental.

¿Y por qué se ha retrasado su apertura?



La licencia se pidió a principios de año, se concedió en verano y a partir de ahí en el mes de julio empezamos la ejecución de los trabajos. Son seis meses de plazo y hubo algunas incidencias vinculadas al suministro de materiales, por eso marcamos la previsión de primavera, pero han ido avanzando dentro de la normalidad.

Hablar de actuaciones de la Xunta en Ferrol es hablar del Rexurbe



El objetivo de la Xunta es invertir dinero en Ferrol Vello y Ferrol es la ciudad en la que más inmuebles se están comprando, más inversión está prevista y en la que más viviendas se van a rehabilitar, un total de 38. La idea es favorecer la mejora del centro histórico y dotar de viviendas de calidad a personas demandantes.

El tema de las licencias para estas obras ha enfrentado a Concello y Xunta, ¿cómo está la colaboración entre administraciones?



A veces nos encontramos con escollos en lo que se refiere a tramitación administrativa con el Concello. En este caso, ha habido un retraso en la concesión de licencias, que unido al incremento de costes, llevó a que varias empresas renunciasen y fue necesario reiniciar el proceso.

Estos días el alcalde instaba a la Xunta a agilizar el convenio para el saneamiento del rural y retomar el proyecto de Os Corráis, ¿cómo está este tema?



Está finalizándose el proyecto que en diciembre entregó el alcalde a Augas de Galicia. Si hay un compromiso claro es el de los 7 millones para el saneamiento. Se ha triplicado el apoyo, hasta alcanzar el 70% del coste, ocho millones de euros. No creo que haya ningún tipo de queja con respecto al compromiso de la Xunta con el saneamiento, que es una competencia municipal.

Otro tema que ha recibido críticas es el del transporte colectivo...



Se han hecho ajustes y refuerzos siguiendo las demandas de los usuarios. Es verdad que coincidiendo con el curso escolar y la reducción del coste del billete se produjo un repunte en la demanda y hubo que volver a hacer reajustes sobre todo en la línea Ferrol Coruña, una situación agravada por la ausencia de una alternativa, la del ferrocarril. Esa es una demanda en la que el gobierno del Estado debería tener más implicación con esta comarca y traducirse en los PGE con partidas serias.

Ya fuera del Concello, ¿cómo ve los próximos comicios locales?



Veo el Concello con sensación de tristeza por la situación que se vive en la ciudad, de abandono. El alcalde está ajeno a la realidad del día a día. No se caracteriza por la capacidad de diálogo. Creo y deseo que José Manuel Rey será el nuevo alcalde y será una buena noticia para Ferrol.