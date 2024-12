Mario Barassi: “Nunca pensamos en hacer un disco de versiones”

La relación de la banda de rock argentina Super Ratones con la comarca de Ferrolterra se remonta unos cuantos años, con conciertos en Ferrol, Cariño o el mítico Felicia Pop de Limodre. Ahora publican su undécimo álbum, “Camouflage”, un disco de versiones que, a diferencia de lo que suele hacerse, no están hechas para la ocasión, sino rescatadas de los rincones medio ocultos de su catálogo, grabadas para álbumes tributo lanzados en Argentina, Estados Unidos y Europa. Mañana jueves se lanza en las plataformas el segundo disco, “Troubled times”.

Tienen una gran vinculación con España, Galicia y, especialmente, la comarca después de tocar en Ferrol, Cariño, el Felicia pop de Limodre, etc. ¿Qué recuerdos guardan de esta tierra?

¡Los mejores! El cariño y el calor de la gente, los paisajes, los pueblos, el mar, las anécdotas acumuladas a través de los años y los amigos que hemos hecho, que son muchos. Hay una parte nuestra que revive cada vez que volvemos a Galicia. Casi como si se hubiera quedado congelada desde la última vez, para continuar con una existencia propia que nos vincula a esa tierra tan querida por nosotros.

Retornan después de varios años de parón, desde “Carreras de aviones” (2019), con este nuevo “Camouflage”, un disco de versiones donde recuperan curiosidades y rarezas grabadas en los últimos 15 años para diferentes recopilatorios. ¿Cómo nace el proyecto y qué piezas incluyen en el disco?

El proyecto nace a partir de canciones que grabamos para casos especiales durante la pandemia. Un homenaje a Tom Petty para la TV en Asturias, otro a Lennon para una radio, un experimento en casa que fue disparado por la tristeza de perder (por el covid) a un gran músico como Adam Schlesinger. Todo ello hizo que compiláramos canciones que habían quedado bien para luego ser tratadas con la banda en el estudio de grabación. Y, cuando caímos en la cuenta de tener muchas más que habían salido en distintos momentos y latitudes, nos preguntamos: “¿Por qué no ordenarlas todas en un disco y hacerlas parte de nuestra discografía?” Y así fue que llegamos a 12 canciones que cubren casi veinte años. Con versiones de artistas tan disímiles como admirados por Super Ratones. Como Litto Nebbia, The Posies, Charly García, The Beatles, Fountains of Wayne, Enrique Bunbury, The Beatles, Tom Petty, Lennon, sumados a otra rareza de haber grabado “Carreras de aviones” en formato acústico, todos separados en pandemia para un festival que se hizo virtual en Argentina durante 2020. Nunca pensamos en hacer un disco de versiones, sino que fueron rarezas que terminaron quedando en un disco.

Como adelanto han grabado en directo con otra banda argentina, Los Tipitos, el tema “Los dinosaurios”, de Charly García. ¿Qué significa Charly García para el rock argentino?

Es un prócer, sin ninguna duda. Es un artista único en el mundo. Enorme músico. Un orfebre de la canción, con una lucidez inigualable. Somos muy fans de Charly.

“Los dinosaurios” habla de los desaparecidos durante la dictadura argentina. ¿Como están viendo el blanqueamiento que este periodo está viviendo desde la llegada al poder de Milei?

Con tristeza. Acabo de ver el titular de un diario oficialista donde reza algo así: “Desde el cambio de gobierno las empresas más grandes del país acumulan casi un 300% de ganancia en pocos meses”. Dos más dos… Es lógico, este tipo de gobernantes vienen para hacer esto, ciertamente no para mejorar la calidad de vida de la gente. Si se pondera al mercado como único fin deseable, la condición humana queda relegada a ser “rentable” o a joderse. Cuando el valor de cada persona se pasa a medir en dinero, el arte, la salud, la educación (o cualquier disciplina que se base en “ser” en vez de “tener”) pasan a ser considerados gastos en vez de derechos. Este es el discurso actual que llega desde arriba. Por un lado, enriquece a los que siempre tuvieron y, por el otro, empobrece a la gran mayoría de la gente, haya o no votado a este tipo de gobierno.

Como artistas y ciudadanos, ¿cómo viven la actual situación de Argentina a nivel social y cultural? ¿El populismo de extrema derecha es un fenómeno argentino o puede darse en países como España?

Para contestar en argentino, estamos “remando en dulce de leche”. Y sí, es parte de la condición humana. Se da en cualquier geografía del planeta. Solo que en Argentina nos seguimos acostumbrando a los vaivenes extremos en periodos cortos de tiempo. Por eso la creatividad es más una necesidad que una cualidad, porque los cambios son imprevisibles y constantes. Para cualquier persona sensible es muy desgastante.

¿Cree que el disco pierde algo de unidad al ser temas de distintos proyectos y épocas o el estilo “súper ratones” (voces, melodías) le da precisamente esa unidad?

Es un disco ecléctico, de rarezas muy dispares. Nunca pretendió tener una unidad porque no se gestó como tal. Lo que sí es curioso es que parece asomar una coherencia, que solo podrá ser percibida en la escucha integral; en como cada canción se sucede a la otra. Y es cierto que, por más raras que sean las canciones, creo que podemos decir “parecen los Super Ratones”, ¿no?.

¿Vendrán a presentar el disco “Camouflage”?

Es la idea. Intentaremos que el 2025 nos ponga de vuelta por allí. Tenemos mucho amor por vuestra tierra y gente.