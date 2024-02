María Jesús Montero animó en As Pontes a “votar ilusión, progresismo y ambición”

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, visitó esta tarde junto al secretario xeral de los socialistas gallegos, Valentín González, la villa de As Pontes, donde, en un acto público, llamó a acudir masivamente a las urnas el próximo domingo a votar “progresismo, ilusión y ambición”, con el nombre propio de José Ramón Gómez Besteiro.



Apostó por las mujeres, porque, dijo, “no hay democracia sin feminismo” y por los jóvenes, “para que no tengan que marcharse”; por los mayores, “para que gocen de políticas de cuidados”; y por el empleo, sanidad pública y educación. Recordó así que el PSOE “lleva más de 140 años trabajando por la libertad, la democracia y los derechos y es un partido que ahora defiende la Constitución frente a los ataques de los extremistas”.



González Formoso aseguró en el cine Alovi que “os temas relevantes van mal e o país vai morrendo pouco a pocuo” pese a sus potencialidades “que non podemos desperdiciar”. Por eso, “con un diganóstico claro do problema”, destacó la importancia de los próximos cuatro años “polos fondos europeos que están a chegar a España” y en los que se necesita, aseguró, “que o presiente da Xunta non confronte, senón que fale co Goberno estatal”.



La candidata local Monserrat García apostó también por “sacar da Xunta a un goberno da desigualdade e perda de dereitos”.