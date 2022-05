Marcos Lorenzo: “Co plan estratéxico, a cultura deixará de estar ao albur da improvisación”

La situación de la cultura de la ciudad y las aportaciones de la ciudadanía en este ámbito centró también el pasado jueves la asamblea cultural convocada por Ferrol en Común. La formación política agradeció la alta participación en un encuentro al que acudieron personas a título particular, representantes de diferentes entidades, asociaciones vecinales y agentes del mundo de la cultura pertenecientes a todos los ámbitos. Con esta cita, la formación política quiso escuchar y recoger las inquietudes y propuestas del tejido perteneciente a un ámbito, el cultural, al que desde FeC siempre se le dio la máxima prioridad por considerarla “unha das ferramentas de transformación, crecemento e elevación da autoestima máis importantes que pode ter a nosa cidade”, tal y como hace unos días destacaba Suso Basterrechea, que fue concejal del área durante el gobierno presidido por Jorge Suárez. Ambos estuvieron presentes el pasado jueves en el encuentro celebrado en el Ateneo Ferrolán, una cita que para el grupo político supone “un punto de partida nun longo camiño cuxo final sería poñer á cultura ferrolá no lugar no que debe estar, impulsándoa e potenciándoa sobre todo a través do tecido local, como viñemos facendo durante o noso mandato, cos nosos acertos e os nosos erros, pero sempre escoitando”, destacaron. Incide la formación en la necesidad de colocar la cultura en primera fila, “pois considerámola unha ferramenta de cambio social e de crecemento tanto persoal como colectivo”. Por este motivo, añaden, “escoitar aos verdadeiros protagonistas da cultura da cidade fainos coñecer de cerca os problemas que están a xurdir, as barreiras coas que se atopan e as iniciativas que non están a ser canalizadas”, aseveran.