"La madre del de Psicosis", pódcast ferrolano: “Este es un programa de amigos a los que nos gusta mucho el cine”

Hablar del espectro radiofónico y de pódcast en Ferrol es imposible sin citar a Miguel Castro. Desde que se puso por primera vez delante de un micrófono en 2006 para participar con una sección, “Psicofonías”, en el programa que un amigo tenía en la recién estrenada Rádio Filispím, no ha dejado de innovar en este medio.

Lo ha hecho llevando la radio a las aulas y también a las cárceles; pero además de estas experiencias pedagógicas, ha profundizado en la radioficción y en diversos espacios multitemáticos. Por eso no le extrañó a nadie que en 2018, cuando todavía no había un “podcaster” por cada metro cuadrado, anunciase el estreno de un nuevo espacio que únicamente podría escucharse o descargarse en línea: “La madre del de Psicosis”, un programa dedicado al cine que no tiene una periodicidad concreta, pero ya atesora la friolera de 95 capítulos en estos siete años.

“Nació para mantener el grupo de amigos y hablar de lo que nos gusta, que es el cine. En vez de quedar en una terraza, nos vemos en el estudio que tengo en mi casa”, resume Castro, enumerando a Miguel Curveira, Daniel Seoane y Alexandre Lamas como las cuatro primeras patas del proyecto, junto a él, que permanecieron hasta el año pasado, cuando Lamas dio paso a Abel Alves.

Además, reciben colaboraciones desde todos los rincones donde tienen oyentes. “Hemos creado una comunidad de unos 400”, apunta, explicando que sus programas pueden durar de dos a cuatro horas y empiezan repasando lo que han visto, dando recomendaciones, antes de profundizar en un tema pactado, pero “de manera distendida, fresca y espontánea”.

Se puede escuchar en iVoox, Apple Podcast y Facebook.