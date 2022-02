Macarena Tejada | “Algunos hablan de recuperación total este verano; yo diría fase de transición, como mucho”

Analizamos con la cantante y compositora naronesa Macarena Tejada Rivas la situación que atraviesa el sector de las orquestas, tras dos años durísimos que, según ella misma asegura, “se ha llevado por delante a muchos grupos, orquestas, músicos, porque no es fácil aguantar sin ingresar tanto tiempo, y más en un sector tan volátil como este, con idas y venidas constantes, ahora sí, ahora no, ha sido una verdadera locura, insostenible para las familias que vivimos de esto”.





Macarena asegura que de un día para otro se vieron sin poder buscarse el sustento, “yo soy autónoma e inicié lo que se llama cese de actividad, busqué trabajo de cuanto pude y no me salió absolutamente nada, pasé unos meses durísimos donde no veía la luz”. Por fortuna Macarena Tejada, que es compositora y solista, además de formar parte de un dúo y una orquesta ha podido ir haciendo pequeños bolos que le han permitido no dejar del todo la profesión. No obstante, lamenta que muchos se han quedado por el camino.





Pese a que algunos hablan de verano de plena recuperación, sostiene que eso parece irreal. “Yo ya no sé si volveremos a vivir la situación de antes de la pandemia, lo desconozco, pero mucha gente ha tenido que irse a buscar la vida a otros sectores, y por tanto no hay personal para que las orquestas vuelvan a la calle”. Además, explica que el tiempo también se echa encima de quienes deben organizar los festejos, las comisiones no tienen tiempo material de volver a constituirse u organizarse y de pedir el dinero y hacer las contrataciones, “por eso digo que aunque la cosa vaya a mejorar este verano, estamos ante una fase de transición, la recuperación plena yo no la veo aún, no hay infraestructura para eso ahora mismo”, asegura.





Tejada, que también compone, acaba de estrenar su último single, `Mi verdad´, que se puede ver en Youtube







En su caso se buscó la vida como pudo pero también dio rienda suelta a su creatividad, componiendo nuevos temas. El último single “Mi verdad” ya se puede disfrutar en su canal de Youtube, donde también es posible disfrutar de otros temas como “Miña naiciña” o “Terra de son”, en el que canta con Pili Pampín.





Contrataciones

Antes de que el estallido de la pandemia se cargara su modo de vida, Macarena Tejada y su compañera del dúo D`Ases Vanesa Ramil López, habían llegado a un acuerdo con la Orquesta Foliada para fusionar sus formaciones, creando Foliada D´Ases. Lamentablemente no llegaron a actuar juntos y no ha sido hasta hace uso días cuando han iniciado los ensayos para la temporada estival, para la que ya tienen cerradas numerosas fechas, la primera de ellas ya en el mes de abril. El optimismo no decae y esperan poder hacer una buena campaña, entre la orquesta y el dúo, con el que ya tienen actuaciones todos los fines de semana de febrero. Parece que la situación mejora, pero como asegura Macarena, “nosotras tenemos cerradas fechas en febrero pero estamos expectantes el resto de los meses, las cosas van surgiendo poco a poco, ya no se puede prever como antes, el no saber qué puede pasar, si vamos a tener que cancelar de nuevo actuaciones ante un nuevo brote, no ayuda a sentirnos confiados.





Pese a todo esto Macarena asegura que se siente feliz, que se sintió “profundamente emocionada” cuando el otro día volvió a ensayar con el grupo. “Nos sentíamos como niños, felices, pletóricos, tras volver a juntarnos, aunque no muy cerca, ya que ensayamos los músicos por un lado y los cantantes por otro, para cumplir con los protocolos y cuidarnos mucho para que nada pueda echar por tierra esa ilusión inmensa. Yo que soy muy emotiva estoy segura que lloraré como una magdalena el día que se suba el telón y salgamos al escenario.





Macarena anima a las comisiones de fiestas a perder el miedo y a animarse a organizar sus fiestas. “Hay que recuperar nuestras tradiciones, que no falten nuestras orquestas, nuestras sesiones vermú y la alegría de esta Galicia con sus verbenas, tan aplaudidas fuera y tan fijadas en nuestro propio ser, nuestra tierra tiene que volver a ser lo que era”. Apunta además que la gente se porta bien y está muy concienciada tal y como comprueba en cada uno de los bolos en los que toma parte. “La gente es muy respetuosa y si se puede ir a teatros y cines, en espacios cerrados, qué razón hay para no disfrutar también de nuestras fiestas”, esgrime.





Tanto el dúo D´Ases como la orquesta Foliada D`Ases y otras del panorama gallego se pueden contratar en la agencia Gaias Event.