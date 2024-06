Luis G. Rey: “El valor principal que me mueve es la honestidad”

Cerca de treinta personas participarán mañana martes en la Sala Curuxeiras del Puerto en el Foro Empresarial que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios Ferrolterra con la colaboración de AJE Galicia y el apoyo de la Xunta. El objetivo, fomentar el emprendimiento y favorecer también el contacto y la relación entre quienes hayan decidido o quieran poner en marcha su propio proyecto empresarial.



En este caso, AJE Ferrolterra ha invitado a su anterior responsable, Luis G. Rey, para que comparta su propia experiencia entre los presentes. “La idea es motivar, fundamentalmente, y también explicarles cuál ha sido mi camino por si hay algo que puedan aprovechar en el suyo”, comenta el gerente de Error! Ferrol.



García Rey expondrá su trayectoria anterior trabajando por cuenta ajena y el momento en el que decide emprender. “En mi caso fue después de haber trabajado en una auxiliar en Navantia, que es donde cojo bagaje profesional al haber llevado un grupo grande de personas. Eso me dio la fuerza suficiente para, cuando la empresa cierra y entra en concurso de acreedores, tomar la determinación de dar el paso en vez de haberme quedado en otra subcontrata”, recuerda.



“Cambiar las cosas”

“Di ese paso para tener la potestad de cambiar las cosas”, argumenta el fundador de Error! Ferrol. “Por ejemplo, la conciliación, los horarios, las condiciones laborales, no solo las salariales, sino también el descanso, y demostrar además que las jornadas reducidas pueden ser muy productivas, la antítesis de lo que viví cuando trabajé para otros”.



Además, Luis G. Rey abordará otros aspectos “muy importantes” en un emprendedor, como hacer proselitismo o apostar por la responsabilidad social empresarial colaborando con entidades sociales o deportivas de todo tipo.



La importancia del equipo, de rodearse de las personas adecuadas, también será un tema prioritario en la charla de hoy porque “un buen ambiente laboral es clave”. Pero, además de las ventajas y oportunidades, Luis G. Rey también se referirá a los riesgos de la actividad emprendedora. “Por ejemplo, el patrimonial, pues todo emprendedor tiene un riesgo, se endeuda y cada crecimiento que tiene la empresa conlleva un nuevo riesgo. La idea es poder compartir inquietudes con quienes estén en ese proceso". Además, hablará sobre la importancia de elegir “socios que compartan tus mismos valores. En mi caso, el que me mueve es la honestidad y la transparencia; aprender a decir que no cuando sé que hay cosas a las que no puedo llegar”, finaliza.