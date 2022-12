El local social de Seselle presenta su nuevo aspecto tras su remodelación

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Ares informó del fin de los trabajos de reforma del local social de Seselle, que ha sido adecuado y adaptado para su uso como centro sociocomunitario.



Según explican desde el conssitorio local, “a intervención dotou a todo o edificio de dúas salas de emprego múltiple, ascensor e baños con ducha incluídos, amais de mellorar gran parte dos elementos do edificio, como son o chan, teito, fachada, paredes, sistema de acondicionamento ambiental, entre outros”.



Asi, explican desde el área de urbanismo, las obras ha permitido dejar atrás “os interiores inacabados e as súas escasas instalacións”, que no permitían el aprovechamiento del inmueble.



Y es que el local rehabilitado es una auténtica “referencia en Seselle polo uso lúdico e social que se lle daba nas celebracións festivas e no día a día”. El renovado complejo, como antaño, volverá a “achegarase ás persoas maiores, á mocidade, á veciñanza en xeral para que teñan un lugar de referencia para o ocio e o esparcimento”, como destacan desde la administración local.



Asimismo, añaden que en su transformación “foi chave a cesión do espazo por parte da sociedade veciñal, xunto coa fórmula de investimento obtida polo Concello de Ares, recibindo 290.041,24 euros procedentes do Instituto Galego de Vivenda e Solo”.



En lo relativo a esa partida del IGVS, recuerdan desde el ejecutivo de Julio Iglesias, que “Ares foi un dos 9 concellos de toda Galicia cuxos proxectos resultaron seleccionados para beneficiarse dun instrumento de cooperación da Xunta que permite devolver o orzamento executado ao longo de oito anualidades e sen ningún tipo de xuro”.



Y es que como precisan desde la administración local aresana, “a selección de Ares coma unha destas nove administracións galegas beneficiarias realizouse a partir do interese do proxecto e a acreditación do cumprimento dos requisitos fiscais esixidos pola Xunta”.



Sea como sea, la obra ya ha finalizado y ahora es necesario dotar al edificio de mobiliario y servicios que permitan que recupere el esplendor de antaño y pueda volver a convertirse en un espacio de referencia vecinal.