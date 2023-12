Lil-Kids, de Paso a Paso, a la final de Got Talent 9

Lil-Kids, el nombre artístico con el que el grupo de la escuela de baile Paso a Paso de Narón compite en Got Talent 9, estará en la final del programa, que se emitirá este mismo mes (todavía queda otra semifinal, el sábado que viene). Ayer, en la tercera semifinal de esta edición, los 37 niños y niñas de entre 11 y 18 años consiguieron su clasificación gracias al voto del público, aunque antes a punto estuvieron de hacerlo con el pase de oro del jurado, pero Edurne lo impidió.

La fusión de danza urbana con música tradicional encandiló al programa desde el primer momento. Una de las tres profesoras que dirigen el grupo, Patri Maceiras (junto con Pau Maceiras y Tati Díaz), reconocía esta mañana que "nunca pensamos en poder llegar hasta aquí", entre otras cosas porque no se plantearon presentarse. "Hicimos un vídeo que se hizo viral y a raíz de eso fue el programa el que se puso en contacto con nosotros para hacer el casting, y, aunque lo hicimos con mucha ilusión, pensábamos que todo se quedaría en las audiciones (con una coreografía de Elvira Gómez). Cuando pasamos a semifinales fue una locura: aún no sabemos bien dónde estamos". Ese vídeo que corrió por las redes como reguero de pólvora tenía música de Tanxugueiras y se grabó en Montefaro, en la playa de O Raso y en Redes.

Lil-Kids son 37 niños y niñas, y el reto de adaptar el espectáculo a un plató no fue menor, explica Maceiras. "Sí que tuvimos que hacer muchos cambios, no solo por pasar de hacerlo al aire libre a un espacio interior, porque tampoco es lo mismo plantearlo para un escenario como el Pazo da Cultura que para la televisión: aquí te piden cosas diferentes, hay momentos que se tienen que marcar más, otros que no hacen tanta falta... Es muy distinto".

El pase a las semifinales que se emitieron ayer requería, además, un cambio de propuesta (no se puede hacer el mismo número que en audiciones). "Teníamos que seguir la misma línea", comenta Patri Maceiras, "en este caso fusión de danza urbana y música tradicional, pero tanto vestuario como coreografía debían ser nuevos". Así, las profesoras idearon "un homenaje a Galicia a través de algunos de sus personajes característicos, como pescadores, peregrinos y, también, las abuelas". La música consistió en una base de Tanxugueiras y música tradicional, en este caso con un remix de la "Muiñeira de Chantada" del dj Kike Varela que nos pareció muy potente para acabar. Empató todo muy bien".

Tan bien encajó que los Lil-Kids están en la gran final. "Estábamos más nerviosas que la primera vez; entonces fue todo más rápido porque se concentró todo en un día, y para las semifinales estuvimos tres días con ensayos, maquillaje, pases de vestuario... Muchos nervios, pero muchas ganas e ilusión. Es un sueño: siempre soñaron con estar ahí y creo que aún no son muy conscientes de que son ellas las que están ahí ahora", asegura Patri Maceiras, que ya está trabajando, junto con sus compañeras y las alumnas y alumnos, en la coreografía con la que "jugará" la final del concurso de talentos.