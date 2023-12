Las jugueterías de Ferrolterra identifican sus "bestsellers"

Ayudar a Sus Majestades a encontrar los regalos para los más pequeños de la casa no siempre es tarea fácil, en ocasiones puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza o una pesadilla para esos padres que no dan con un juguete en concreto, algo que pasa más veces de lo deseado, como afirman desde la juguetería naronesa Din Don (Estrada Castela, 882), con dilatada experiencia en el sector y que ya empieza a tener unidades agotadas, aunque espera poder recibir alguna más. El es el caso de la mítica Nancy, la firma Famosa ha vuelto a arrasar en ventas con su modelo Aitana, una muñeca hecha a imagen de la cantante catalana. “Nosotros las que tenemos están reservadas, esperamos recibir más a través de nuestro grupo de compra, pero la firma Famosa la tiene agotada”, aseguran desde Din Don. Así pues, todo apunta a que será uno de esos juguetes difíciles de encontrar si uno no apura las compras estos días.



Muchas familias aprovechan este puente de la Constitución para dedicar tiempo a las compras navideñas, aprovechando que los días festivos se pueden hacer las compras en las páginas web de jugueterías y espacios de venta de juguetes.



En Din Don, con tiendas en Galicia, Castilla León, Asturias y País Vasco, explican que año tras año “los productos de la Patrulla Canina siguen teniendo en mismo tirón y cada año arrasan con sus juguetes”.

La Casa de Gabby así como los productos clásicos de Lego o Playmóbil también se están vendiendo muchísimo. No fallan tampoco las propuestas de la mítica Scalextric y los recurrentes bebés más o menos realistas con sus accesorios y complementos.



Analizando las páginas web de las principales jugueterías de la zona de Ferrolterra, los precios no varían apenas entre puntos de venta como Carrefour, Alcampo, Ali Juguetes o la propia Din Don. En Alcampo los best seller son mayoritariamente juguetes de su marca One Two Fun, con precios más económicos, y los recurrentes en todas las jugueterías como la Nancy Aitana; Bitzee o los míticos Hot Wheels. Ya han agotado la Casa de Muñecas de Gabby. En Ali Juguetes no se muestran artículos agotados, si bien en la búsqueda no aparece uno de los top ventas de la temporada como la Nancy Aitana. En esta mítica juguetería los más demandados coinciden con artículos con descuento, normalmente de pasadas campañas.



En la web de Carrefour ya se ha agotado la Casa de Juguetes de Bluey, el Patroller de la Patrulla Canina, Furby interactivo (coral y violeta) y varios Lego como Harry Potter y la Cámara Secreta, Casa Madrigal de Disney y el Creator Misión Tesoro Hundido.

Catálogos sin estereotipos

El materia de catálogos de juguetes las grandes casas y marcas de juguetes se han puesto las pilas y nada tienen que ver los dípticos de hoy con los de hace unos años, con imágenes cada vez más alejadas de los roles de género y con juegos y propuestas más inclusivas. No obstante, todavía hay quien ve mucho trabajo por hacer. Cadenas como Alcampo o Carrefour, que venden gran cantidad de juguetes en estas fechas, no suelen incorporar fotografías de niños en sus páginas web, y solo es posible ver el juguete en cuestión. Los mensajes publicitarios buscan llegar a su principal comprador y en ocasiones resulta complicado alejarse de esos roles de género en según qué juegos, juguetes o disfraces.