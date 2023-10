Juan García | “El cine vuelve a estar de moda, aunque la asignatura pendiente sigue siendo todavía el cine nacional”

Además de subgerente de Odeón Multicines Narón, Juan García (Barcelona, 1978) es analista experto de la industria audiovisual y redactor en Cine y Tele PRO.

Las cifras de espectadores están todavía por debajo de los niveles prepandemia. ¿Qué parte de “culpa” tiene la vuelta paulatina de la normalidad y qué los hábitos audiovisuales del consumidor?

Tanto a nivel nacional como local, las cifras son comparativamente similares. En un estudio que publiqué en agosto en la revista Cine y Tele, se dice que taquilla nacional acabó a nivel de facturación un 13% por debajo de los años prepandémicos. Cuando se habla de vuelta a la normalidad siempre se hace en referencia al cliente, pero nunca se nombra al medio audiovisual y que este aún no ha vuelto a la normalidad. Las plataformas y resto de la televisión han elevado el nivel cinematográfico de las producciones directas al consumidor a costa de dejar de ser rentables (no en todos los casos) y esto es algo que especialmente y de manera abrupta ha vuelto a cambiar durante este año. Las pérdidas que acumulan son milmillonarias en algún caso.

La razón es clara: los contenidos de alto presupuesto necesitan un amplio abanico de ventanas de monetización para rentabilizar las inversiones y poder crear eventos reconocibles para el cliente. Cuando en nuestra industria hablamos de eventos nos referimos al impacto de su lanzamiento en cada una de las ventanas donde lo haga: cine, plataforma, TV… Pero incluso los de presupuestos más modestos necesitan la relevancia que le dan los estrenos en la gran pantalla o a través de festivales de cine. Para conseguir esto se ha de entender que el cliente es soberano y que ya no está dispuesto a comprar una entrada por una película que no conoce. La atención del cliente se ha visto muy alterada por todo el ruido que generan todas las fuentes de ocio que tiene a su disposición. Las películas a día de hoy necesitan unos lanzamientos mucho más potentes y optimizados de cara a un cliente que ahora compra de una manera completamente diferente.

Se está intentando animar a que la gente vuelva a las salas. ¿Las iniciativas que se ponen en marcha dan resultado?

Todas las iniciativas son positivas, ya que a pesar de que estamos tratando con un contenido cultural hace falta comprender que necesitamos invertir en promoción para dar a conocer todos nuestros estrenos semanales, no podemos permitirnos que los que tengan menos presupuesto pasen desapercibidos. La fiesta del cine el cine sénior son grandes esfuerzos de la industria en este sentido, gracias a entidades como la FECE o el los poderes públicos, ya que a nosotros como empresas privadas nos sería imposible hacerlo de otra manera. Los resultados están ahí: el cine vuelve a estar de moda, aunque nuestra asignatura pendiente sigue siendo nuestro cine nacional. En lo que llevamos de año, el 77% de la facturación total del cine español se ha conseguido a través de únicamente nueve películas, que es tan solo el 2,7% del número total estrenadas este año. No hay que tener miedo a aprender de otras industrias y empezar a vender nuestras películas de una manera diferente, tenemos a los creadores y algunas de las localizaciones más potentes del mundo cinematográfico mundial, pero me temo que no le estamos sacando provecho a todo el potencial que tienen.

Se habla del precio de la entrada como uno de los problemas para recuperar espectadores, pero lo cierto es que ir al cine no es más caro que otras “experiencias”. ¿El precio es una excusa?

El tema del precio es algo recurrente en este mundillo, pero la experiencia nos dice que si la propia experiencia en el cine es buena y la película le da al cliente lo que busca, este tiene la percepción de que ha merecido la pena, que es lo que buscamos. El problema de la entrada es que intervienen factores muy subjetivos: no es como ir a comprar un libro o disco, donde hay un intercambio físico palpable y que justifica la inversión. Nosotros vendemos experiencias y recuerdos y es difícil hacer entender por qué una entrada tiene ese precio o qué parte realmente acaba en el cine, cuál se lleva la distribuidora y cuáles son los gastos fijos que tienen nuestras instalaciones. Casi diría que ni falta que hace.

Nosotros nos hemos visto obligados a subir los precios de algunos productos por la inflación de este último año, pero en la cadena Odeón los precios de taquilla son extremadamente estables y el precio de la entrada normal sigue siendo prácticamente el mismo desde hace casi 10 años.