José Manuel Rey (alcalde de Ferrol) | “Vamos a potenciar los espacios para los peatones pero garantizando la entrada en el centro"

José Manuel Rey Varela –Ferrol, 1975– se aproxima a su quinto año como alcalde, el primero de su segundo mandato. En medio, dos ciclos en la oposición que no han cambiado, dice, “el compromiso y amor por Ferrol, porque todos queremos dejar a nuestros hijos una ciudad mejor”, pero que le han dado “mucha más experiencia, sabiendo que el mandato dura cuatro años y que desde el primer momento teníamos que imprimir un nivel de trabajo y autoexigencia muy altos para cumplir con los compromisos. Nos queda mucho por hacer, pero también nos quedan tres años”.

¿Qué valoración hace de estos primeros doce meses?

Ferrol está en movimiento. Hemos iniciado el cambio que querían muchos ferrolanos para que esta ciudad liderase la recuperación con un gobierno estable y con un proyecto de ciudad. Este primer año ha servido para poner las bases de ese cambio, para afianzar la recuperación, para pensar que Ferrol es una gran ciudad y que tiene mucho futuro. Por lo tanto, hemos devuelto con muchísimo trabajo esa confianza tan mayoritaria que hemos recibido. Sabíamos que iba a haber problemas, pero nuestra obligación es solucionarlos en lugar de hablar de ellos, y ser conscientes de que hay problemas que arrastramos desde hace 20 o 40 años que no se solucionan en 12 meses. No he engañado a nadie. Cada día entran cosas nuevas que a veces nos desbordan, pero la clave es solucionar todo lo que podemos del día a día pero también pensar en el Ferrol del futuro.



De los grandes proyectos (Abrir Ferrol al Mar, Cidade do Deporte, Sánchez Aguilera...), ¿cuál está más cerca de materializarse?

Todos esos son proyectos de los que se ha hablado durante muchos años sin haber visto ninguna realidad concreta. Este primer año hemos conseguido aprobar dos presupuestos –los mismos que en los ocho años anteriores– que reflejan esos proyectos estratégicos. Porque si no están en los presupuestos, no existen. Serán buenas declaraciones de intenciones, pero sin consignación económica no se pueden realizar. También hemos firmado convenios de colaboración económica con otras administraciones, y en el primer año de mandato estarán en licitación o en proceso de adjudicación los proyectos constructivos. Porque ya no es que no hubiera dinero, sino que tampoco existían proyectos constructivos para estas actuaciones.

El Sánchez Aguilera es un espacio central de la ciudad que marcará su futuro urbanístico. ¿Qué tiene que ser el Sánchez Aguilera?

Miles de metros cuadrados en el corazón de la ciudad han sido un problema todos estos años, con unos muros y unas ruinas en contacto con el centro, con Canido, con Santa Mariña y con el Ensanche. Vamos a convertir ese problema en una oportunidad, aprovechando el trabajo de corporaciones anteriores. Destinaremos ese espacio a unir los barrios, algo fundamental para tener una ciudad más agradable; lo destinaremos a zonas verdes, a dotaciones, a servicios, a estacionamientos adecuados, no como el que se hizo provisional hace un montón de años y sigue siendo provisional. En el primer año de mandato va a iniciarse la contratación de la redacción del proyecto. Va a estar en licitación, después de tantos años. Una vez tengamos el proyecto constructivo licitaremos la ejecución, una inversión de 11 millones que ya tenemos comprometida en los presupuestos. Nos hemos autoexigido unos plazos porque sabemos que en Ferrol han pasado tantos años que la gente ya no cree nada.

Y ahí está la estación intermodal.

El Sánchez Aguilera está asociado a un proyecto clave de ciudad, que es la estación intermodal, que nos permitirá que ese segundo tapón urbano que son las estaciones de tren y de autobuses tenga más zonas verdes, más zonas de aparcamiento y una estación como la que tienen o van a tener las otras seis grandes ciudades. No pedimos nada que no tengan otros.

¿De qué manera se puede reducir el déficit de financiación que tiene la ciudad?

Primero es lo que depende de nosotros, y al llegar al gobierno nos encontramos problemas económicos por un importe superior a 20 millones como consecuencia de la falta de gestión, como no haber aprobado presupuestos todos los años, lo que ha ocasionado problemas en obras en marcha, en los servicios del día a día, como el de jardines, con una deuda importante; el de limpieza, también con un déficit grande debido a que el último contrato es de hace más de 20 años; el servicio de aguas, con un procedimiento judicial de reclamación por 2,5 millones... Sabíamos que había problemas, pero algunos eran mayores de lo que se contaba o se sabía. Luego hay compromisos de otras administraciones para captar financiación. Hemos dado pasos con diferentes convenios. Y los fondos europeos, pero ¿hace cuánto tiempo salieron los fondos de recuperación para las grandes ciudades? Ferrol no tiene creada una unidad específica de fondos. Efectivamente, hay un déficit crónico de financiación local, cuyo incremento lógicamente reclamamos.

Las relaciones con la Xunta y el Puerto son buenas, pero ¿cómo lo son con las de otro color político?

Por Ferrol tenemos que trabajar todos. Primero, los que se unieron para iniciar un cambio; después, todas las administraciones con competencias. Yo hago ese llamamiento a la unión para poner esta ciudad en lo más alto. Está habiendo mucho diálogo con todas, gobierne quien las gobierne. Yo me debo a los ferrolanos, no a mi partido. Hemos firmado convenios importantísimos con la Xunta porque hemos planteado proyectos concretos y porque hemos cofinanciado, que es un ejercicio de corresponsabilidad. También con el Puerto, para arreglar situaciones precedentes, posiblemente por falta de entendimiento o de recelos. Hemos llegado a acuerdos con el Gobierno del Estado en el proyecto de abrir la ciudad al mar, donde tengo que agradecer el papel de la Armada y la interlocución con la ministra de Defensa; en la obra de As Pías, para garantizar su ejecución y las modificaciones necesarias. El ferrocarril y la intermodal han entrado en la agenda del ministro y ayer mismo –miércoles– estuve hablando con él para agilizar los estudios necesarios para que Ferrol no se quede fuera del tren del futuro. Con la Diputación también estamos interesados en una cooperación mutua y esperamos que los temas se concreten.

Lo del tren es sangrante...

Es impresentable que Ferrol esté en esta situación cuando el resto de ciudades cuentan con una nueva intermodal o con inversiones importantes para la reducción de los tiempos. Voy a exigir para Ferrol lo mismo que para las grandes ciudades de España.

La peatonalización o humanización es un tema polémico. ¿Qué pasos va a dar en este sentido?

Hay que superar son los bloques ideológicos y partidarios y buscar puntos de encuentro. Vamos a escapar de esas polémicas estériles que han llevado a que el centro de Ferrol pierda población y actividad hostelera y comercial... Estamos viendo una reactivación del centro. Vamos a potenciar los espacios para los peatones pero también a garantizar que se pueda entrar en el centro, no perimetrarlo. Vamos a crear una de las sendas peatonales verdes y saludables más importantes de Galicia, la que conectará Caranza con A Graña: diez kilómetros. Apostamos claramente por tener una ciudad más verde, donde la gente pueda pasear, conquistar el espacio urbano, y eso nos permite hacer cosas sin entrar en confrontaciones que no nos han llevado a nada.

¿Dónde va a estar el Museo de la ciudad?

Lo primero es agradecer la implicación en asuntos públicos el profesor Ponte Far. Me satisface ver que haya personas que hayan dado un paso adelante por su ciudad. Lo digo también con respecto al resto de los concejales. Ponte ha logrado reunir a un grupo de personas con el mismo prestigio profesional que él para hacer realidad este sueño de ciudad. Se están barajando varias ubicaciones y me gustaría darle una, pero creo que cuando un alcalde habla es para anunciar cosas que se van a hacer inmediatamente. Lo confirmaremos cuando tengamos un proyecto.



¿Tendrá Ferrol más suelo industrial?

La clave de la recuperación es el empleo, la implantación de empresas y el apoyo a las mismas. Es inexplicable que una ciudad con vocación industrial como Ferrol no tenga suelo industrial. Hemos trabajado con la Xunta y con el Puerto para firmar un convenio para la creación de ese suelo que espero que se produzca el segundo año de mandato.

La oposición critica la falta de transparencia del gobierno. ¿Qué le parece?

Las críticas siempre las escucho y las asumo, pero hay algunas que me duelen. Los tres grupos de la oposición han estado gobernando en los últimos ocho años y han demostrado que solo se ponen de acuerdo cuando gobierna otro. Cuando gobiernan ellos, es para criticarse entre sí. Creo en la política de acuerdos, que es lo que desean los ferrolanos, y no hacer política en base al insulto. Animo a los grupos a que vean las cosas objetivamente: hemos celebrado el doble de comisiones que las que se celebraron los años anteriores, y las mismas juntas de portavoces. Creo que los portavoces de los grupos de la oposición son buenas personas, personas honestas que cuando han tenido responsabilidades de gobierno han trabajado todo lo que han podido para sacar esta ciudad adelante.