José Manuel Rey: “Del discurso político hemos pasado a la realidad presupuestaria”

Pasados los 100 días y el balance de los compromisos cumplidos, ¿Cuál es el próximo reto para el mandato?

Nosotros fuimos muy ambiciosos planteando compromisos para los 100 días porque la experiencia me dice que si no se empieza desde el principio, los cuatro años se quedan cortos. Tenemos un proyecto de ciudad diseñado con los ferrolanos. Por eso era muy importante sentar las bases para ese proyecto dentro de estos 100 días. Ahora vamos a por los compromisos para el primer año.

¿Y cuál sería el primero de ellos?

Hay que continuar dando protagonismo a los vecinos. Iniciamos un calendario para que el alcalde siga en la calle, en los barrios y en las parroquias. También hemos aprobado un presupuesto y ahora hay que ejecutarlo. Lo importante es que permite ir digiriendo problemas económicos que llevamos arrastrando durante mucho tiempo y sienta las bases de proyectos de legislatura que tendrán continuidad en los de 2024. Hemos aprobado las normas de concesión de las licencias en tres meses y ahora hay que ir implementando esa normativa, que es única en toda Galicia para ser capaces de no ser una traba para las oportunidades de inversión que surjan. También está la regularización de los servicios (50 sin contrato), que este primer año tenemos que afrontarlo, desde el servicio de limpieza al de parques y jardines, suministro eléctrico y un largo etcétera.

Quedarían también casi cien días para ejecutar el presupuesto, una vez aprobado definitivamente en pleno. ¿A qué dará tiempo?

No podríamos iniciar la elaboración de proyectos estratégicos comprometidos sin crédito. Decenas de proyectos aparecen en este primer presupuesto y esto permite que se inicien sus licitaciones. Por eso no perderemos los seis meses de este año para iniciarlo. Ojalá estuviesen los proyectos redactados, pero hay que iniciarlos y una vez licitados y redactados, habrá que contratar las obras y ejecutarlas. Por eso es importante no perder tiempo. Las actuaciones no estarán, pero sí se empezarán, y del discurso político han pasado ya a la realidad presupuestaria.

¿Y el día 1 de enero habrá nuevas cuentas?

Si hemos sido capaces en este momento, todo indica que estamos capacitados para que este año se apruebe el de 2024, por primera vez en nueve años.

En su balance hablaba de los radares y cámaras como elementos recaudatorios. ¿Está entonces de acuerdo con que no se controle el paso de vehículos por el entorno de la plaza de Armas o A Malata?

Queremos un Ferrol vivo y dinámico y hay que hacerlo compatible con una ciudad ordenada y de estacionamiento. Cerrar de esta manera tan precipitada el barrio de A Magdalena al mismo tiempo que están en obras Iglesia o San Francisco estaba perjudicando a vecinos, hostelería y comercio. Cuando presentemos las cifras de recaudación de este año se verá como hemos bajado la recaudación y espero que sea compatible con tener una ciudad segura.

La obra de San Francisco ha sido muy controvertida, especialmente por el tema de los restos hallados en el primer tramo.

Somos conscientes del problema y oportunidad surgida con la aparición de los restos arqueológicos, pero el gobierno anterior perdió tres meses sin hacer un estudio sobre qué hacer con esos restos. Al tiempo no se le puede dar para atrás. Si esto se plantease en marzo, a lo mejor habría otras oportunidades. Pero decidimos favorecer que la obra pueda acabar. Yo no podría mirar a los vecinos y hosteleros si no apostásemos por acabarla y si hubiésemos mirado para otro lado. Esta decisión es compatible con la conservación de restos y una posible excavación en otro momento.

¿Y la habrá en este mandato?

Vamos por orden, primero solucionar un problema y después ver el siguiente. A otros les gusta atender a todo y después no solucionar nada. Por eso es importante ponerse objetivos aun con el riesgo de no ser capaces de cumplir el 100%.

¿Esta obra y la de la Iglesia han sido su principal quebradero de cabeza en este tiempo?

San Francisco ha sido muy mediática pero las molestias son muy superiores en la calle de la Iglesia. Cuando llegué deberían estar acabando y no llegan a la mitad. El compromiso es que la mayor parte de la obra está lista este año para que tengamos una buena campaña de Navidad.



Los fondos Edusi están marcando el ritmo. ¿Habrá otras oportunidades este mandato para financiación europea?

Ahora mismo estamos intentando no perder esos fondos de Edusi y no perder las pocas ayudas europeas que hemos conseguido. Dos requisitos que todas las ciudades han implementando y en Ferrol no lo hemos hecho: el plan antifraude y el centro de ciberseguridad. No es momento de plantearnos nuevos fondos cuando aún estamos peleando por no perder los que tenemos. Con no tener que devolverlos nos daríamos por satisfechos en esta primera parte del mandato.

Esta semana se aprobó la ordenanza para la concesión de licencias en tres meses. ¿Qué supondrá para la ciudad?

Ferrol está en un momento estratégico donde los ferrolanos estamos creyendo en la recuperación de la ciudad y muchos inversores están planteándose Ferrol para invertir. Por eso es tan importante no ser una traba. La ordenanza, que llevaremos a comisión la próxima semana y después a pleno, busca reducir los tiempos, aprovechando legislación autonómica y nacional y ser un instrumento que lidere y que agilice.

Yo desde luego no quiero perder la oportunidad de defender en primera persona, desde Madrid, los intereses de Ferrol.

El convenio de Defensa fue el hito del mandato anterior. El PSOE dice que usted no encuentra los fondos para pagar el segundo plazo cuando se dejó una reserva de crédito.

Podríamos pagarlo, porque efectivamente el gobierno anterior nos dejó los fondos, si los trámites administrativos se hubieran completado y no lo están. Se ha anunciado a bombo y platillo que estaba todo acabado y ahora resulta que faltaban trámites y que no estaba pagado.

Lo más importante del convenio será el desarrollo de un proyecto para un espacio como el Sánchez Aguilera. ¿Qué se podrá ver este mandato a este respecto?

Espero que podamos ver el inicio del proyecto de urbanización tal y como figura concebido en el convenio que yo firmé en el año 2015. Son miles de metros cuadrados y una gran oportunidad para integrarlos en el centro de la ciudad.

Se ha criticado su designación como senador. ¿Por qué es más importante ser senador y alcalde que solo alcalde?

Hay un consenso de que uno de los grandes problemas de Ferrol es que muchas de las decisiones de esta ciudad, creada por el Estado, se toman en Madrid. Hay decenas de alcaldes que son senadores y ha habido casos de regidores de Ferrol que han sido diputados. Yo desde luego no quiero perder la oportunidad de defender en primera persona, desde Madrid, los intereses de Ferrol. Además, siempre he cumplido con mis obligaciones